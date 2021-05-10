بعد كورونا.. هل يصبح ارتداء الكمامات موسمياً؟

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أميركا، وكبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، إن الإرشادات الفيدرالية بشأن ارتداء أقنعة الوجه في الداخل قد تتغير قريبًا.

وسئل فاوتشي أمس الأحد في مقابلة على ABC News، عما إذا كان الوقت قد حان لبدء التراخي في متطلبات ارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية، فأجاب: "أعتقد ذلك، وأعتقد أنك ستشاهد هذا على الأرجح مع تقدم التطعيم​​، وتلقي المزيد من الناس للقاح".

مادة اعلانية

ولفت فاوتشي إلى أنه قد يتقرر ارتداء أقنعة الوجه خلال مواسم معينة بعد انتهاء جائحة الفيروس التاجي، للمساعدة في تجنب انتشار أو الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا.

وفي مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، أشار كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض إلى أن الجمهور اعتاد ارتداء الأقنعة، وأضاف أن البيانات القابلة للقياس تُظهر أن استخدامها ساعد في وقف انتشار فيروسات أخرى.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستعمل على تحديث إرشاداتها في الوقت الفعلي تقريبًا، حيث جاري تطعيم المزيد من الأميركيين.

وخففت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) توجيهاتها الشهر الماضي بشأن ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق، لكنها لا تزال تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم وغير الملقحين بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية، مثل المراكز التجارية أو السينما أو المتاحف.

وقال الدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، يوم الأحد في برنامج "واجه الأمة" على شبكة CBS، إنه يجب تخفيف متطلبات أقنعة الوجه الآن مع انخفاض خطر Covid-19.

وأضاف: "بالتأكيد في الهواء الطلق، لا ينبغي أن نفرض قيودًا على التجمعات بعد الآن.. في الولايات التي يكون فيها الانتشار منخفضًا، ومعدلات التطعيم مرتفعة، ولدينا اختبارات جيدة، أعتقد أننا يمكن أن نبدأ في رفع هذه القيود في الأماكن الداخلية أيضًا، على أساس واسع".

وقال جوتليب أيضاً إن رفع القيود الوبائية في حال لم تعد ضرورية، سيسهل على مسؤولي الصحة العامة إعادة تنفيذها إذا ارتفعت الحالات مرة أخرى، مثل زيادة الإصابة المحتملة في الشتاء.