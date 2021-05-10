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رئيس كامكو للعربية: الأصول العقارية التي تديرها الشركة بلغت 1.3 مليار دولار

بورصة الكويت

رئيس كامكو للعربية: الأصول العقارية التي تديرها الشركة بلغت 1.3 مليار دولار

أرباح الشركة وصلت إلى 1.5 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 4.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل منصور صرخوه، إن السبب وراء تحقيق الشركة أرباحا بالربع الأول من العام الجاري هو تعافي أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن التعافي بدأ في الربع الأخير من العام الماضي.

وسجلت شركة "كامكو إنفست" أرباحا صافية في الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 1.5 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 4.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف صرخوه في لقائه مع العربية أنه على الرغم من أن تأثيرات كورونا مازلت مستمرة، إلا أن تعافي الأسواق فاق هذه التأثيرات، مشيرا إلى أن نسبة ارتفاع مؤشرات إم إس سي أي بلغت رقمين عشريين خلال تلك الفترة.

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وأوضح أن استثمارات الشركة في المنطقة تركز على الأسهم، مشيرا إلى أن استثماراتها بهذه الفئة من الأصول "Directly active equity mandates" تفوق المليار دولار.

وذكر أن الأصول العقارية التي تدريها الشركة بلغت 1.3 مليار دولار.

وبالنسبة لبنوك الاستثمار، قال إن الفريق بدأ العام الماضي بشكل قوي وأنهاه بشكل قوي في صفقات بالصكوك والسندات، مشيرا إلى أن نموذج العمل في هذا القطاع تغير وأصبحت القدرة على تنفيذ الصفقات أونلاين أفضل.

وفي نهاية مارس 2021، بلغ إجمالي الأصول المدارة 4.02 مليار دينار كويتي (13.3 مليار دولار أميركي) وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها.

كما تم شراء عقارات مدرة للدخل في المملكة المتحدة بمبلغ 72.3 مليون جنيه إسترليني. واستمر فريق إدارة أصول الحالات الخاصة في إجراء مفاوضات مع عدد من الأطراف لتنفيذ تخارجات نيابة عن العملاء. كما تعمل فرق إدارة الأصول على طرح عدد من المنتجات والخدمات للعملاء من ضمنها أدوات الدخل الثابت مع تمويل والاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والمبتكرة وغيرها.

وعزت الشركة التحول إلى الربحية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بأكثر من ألف في المئة، إلى 5.2 مليون دينار بفعل نمو إيرادات الرسوم والعمولات، إلى جانب انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 32% نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الشركة لترشيد نفقاتها التشغيلية.

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