مستشفى مغربي يخطط للاكتتاب العام.. ساعد أماً على إنجاب 9 أطفال

شرعت شركة "أكديتال هولدينغ" المغربية لإدارة المستشفيات، والتي ساعدت أماً على إنجاب تسعة أطفال هذا الشهر، في عمليات توسع بقيمة 1.5 مليار درهم (170 مليون دولار) قبل السعي لإتمام طرح عام أولي لتمويل الخطة.

وقال الرئيس التنفيذي، رشدي طالب، إن "أكديتال هولدينغ"، أكبر مشغل للمستشفيات غير الحكومية في شمال إفريقيا، تدرس طرح عام أولي "في السنوات المقبلة من شأنه أن يساعد في تمويل خطط لتوسيع أعمالها خارج المغرب".

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ويتلقى القطاع أيضاً دفعة من خطة الملك محمد السادس لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل 37 مليون شخص في بلد به أدنى معدلات أسرّة مستشفيات بالنسبة للسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وصرح طالب في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "سيتم تدشين 7 إلى 8 مستشفيات عامة يؤسسها القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة المقبلة في عدة مدن مغربية". وقال إن الشركة المملوكة بنسبة 20% لصندوق ميديترانيا كابيتال بارتنرز ستستثمر المبلغ في الفترة من 2020 إلى 2023.

وتشمل خطط أكديتال قصيرة الأجل مضاعفة طاقتها الإجمالية في المغرب إلى 1800 سرير بنهاية عام 2022 وإنشاء مرافق بسعة 200-270 سريراً في جميع أنحاء المملكة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي. كما تتوقع الشركة ارتفاع حجم المبيعات إلى 700 مليون درهم هذا العام من 500 مليون في 2020.

وشهد الاستثمار في الرعاية الصحية الخاصة في المغرب ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً باللوائح الجديدة، وزيادة القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتنامي مكانة البلاد كموقع ميسور التكلفة للأوروبيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه نظام الرعاية الصحية العامة في المغرب من نقص التمويل، مع وجود خمسة مستشفيات تعليمية فقط وعجز مزمن في العاملين في المجال الطبي. كما يوجد في البلاد سرير واحد لكل 1000 شخص داخل المستشفيات، وفقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2017.

يأتي ذلك، بعدما ساعدت إحدى مستشفيات أكديتال في مدينة الدار البيضاء، حليمة سيسي، البالغة من العمر 25 عاماً - وهي أمرأة من مالي - الأسبوع الماضي في وضع خمس فتيات وأربعة أولاد بعد أن قامت الحكومة المالية بإجلائها إلى منشأة أكديتال في الدار البيضاء، لتلقي رعاية خاصة، حيث يعد رقم قياسي عالمي جديد لعدد المواليد في مرة واحدة.