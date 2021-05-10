مدير أصول عالمي يتوقع وصول بيتكوين إلى 250 ألف دولار لهذه الأسباب!

يتوقع مؤسس شركة إدارة الاستثمار مورغان كريك كابيتال مانجمنت، مارك يوسكو، أن تصل قيمة بيتكوين إلى 250 ألف دولار في غضون خمس سنوات.

وقال يوسكو، في لقاء لقناة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية.نت"، إن المفتاح لهذا الصعود الصاروخي، هو أن بيتكوين أكثر من مجرد مخزن للقيمة، ولن يستمر تجاهل العملة المشفرة من جانب المستثمرين والتقليل منها لوقت طويل.

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وأضاف يوسكو: "الأمر يتعلق فقط بتبني الشبكة وزيادة استخدامها"، مشيراً إلى أنها شبكة، والشبكات عادة ما تنمو بطريقة أسية، معتبراً أنها أسرع شبكة في التاريخ تصل قيمتها إلى تريليوني دولار.

وأوضح أن شبكة شركات التكنولوجيا والمعروفة اختصاراً بـ FAANGS، والتي تضم عمالقة مثل فيسبوك وأبل وأمازون، استغرقت من 15 إلى 20 عاماً لبلوغ ذاك المستوى.

وبنى يوسكو توقعه البالغ 250 ألف دولار لكل عملة بيتكوين على معادلة الذهب. فإذا كانت القيمة النقدية للذهب 4 تريليونات دولار، فيجب أن يرتفع الذهب الرقمي إلى هذا الإجمالي، وهو مبلغ يضع السعر عند ربع مليون دولار لكل عملة.

وقال: "ما يفتقده الناس هو أن هذا هو التطور التكنولوجي لقوة الحوسبة التي لن تختفي.. إنها شبكة حوسبة قوية ستصبح بروتوكول الطبقة الأساسية لإنترنت القيمة".

ورغم الارتفاع الكبير لـ"بيتكوين"، إلا أنها جاءت في مرتبة متأخرة من حيث الارتفاعات هذا العام، حيث صعدت كل من لايت كوين، وإيثريوم بأكثر من 100%، فيما صعدت دودج كوين بأكثر من 13000% خلال 2021.

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 98% في عام 2021. وقد كافح في الشهر الماضي، على الرغم من ارتفاعه بما يزيد قليلاً عن 2%.