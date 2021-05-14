في سعيه لمنافسة "تيك توك".. يوتيوب يوزّع 100 مليون دولار على صانعي المحتوى

أعلن موقع "يوتيوب" عن صندوق بقيمة 100 مليون دولار سيدفع لصانعي المحتوى الأكثر شهرة على منصته الجديدة Shorts التي يعتزم بها منافسة TikTok.

وقالت الشركة في مدونة الثلاثاء: "صندوق Shorts هو مجرد خطوة أولى في رحلتنا لبناء نموذج طويل الأجل لتحقيق الدخل من الفيديوهات القصيرة على YouTube".

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وأضاف موقع يوتيوب أنه سيتم إطلاق الصندوق في الأشهر المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحاول موقع YouTube المملوك لشركة Google تنمية قاعدة مستخدميه، ومنشئي الفيديوهات القصيرة، وهي رد من الشركة على منافسيها من وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة على الأجهزة المحمولة مثل TikTok و Snap و Instagram’s Reels.

ويُعد YouTube أحدث من يستخدم صندوقًا مخصصًا لصانعي المحتوى من المؤثرين على نظامه الأساسي للهواتف المحمولة.

في تقرير أرباحها للربع الأول، قالت Alphabet، الشركة الأم لـ Google، إن يوتيوب جلب 6.01 مليار دولار من عائدات الإعلانات خلال الربع الأول. وهذا يمثل ارتفاعًا بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي من 4 مليارات دولار في الربع المماثل من 2020.

قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، في مؤتمر حول أرباح الشركة، إن الفيديوهات القصيرة تحصد 6.5 مليار مشاهدة يوميًا على مستوى العالم. وقد رفضت الشركة تقديم المزيد من الإحصاءات الحديثة لقواعد المستخدمين العالمية والأميركية، وفق ما نقلته CNBC.

أطلق YouTube المقاطع القصيرة Shorts لجميع مستخدميه في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد إطلاقها في مرحلة تجريبية بداية العام.

وقالت الشركة إنها ستوزع مبلغ 100 مليون دولار لصندوق المبدعين ابتداءً من الأشهر المقبلة وحتى عام 2022.

أي شخص مؤهل للمشاركة في الصندوق من خلال إنشاء فيديوهات قصيرة "فريدة" تسعد مجتمع YouTube، وفقًا لمدونة الشركة.

وقال موقع YouTube إنه سيتواصل مع الآلاف من صانعي المحتوى كل شهر، الذين حصلوا على أكبر قدر من التفاعل والمشاهدة. وسيطلب أيضًا من هؤلاء مشاركة التعليقات على المنصة.

رفض متحدث باسم الشركة مشاركة تفاصيل حول المبلغ الذي يمكن للمبدعين ربحه، أو المقاييس التي ستحدد من يتقاضاه، وقال إن الشركة ستصدر المزيد من المعلومات في الأشهر القادمة.

وقال الموقع إن صانعي المحتوى المؤهلين ليسوا مضطرين لأن يكونوا جزءًا من برنامج الشركاء، البرنامج الحالي الذي يتيح لصانعي المحتوى استثمار مقاطع الفيديو الخاصة بهم على YouTube.