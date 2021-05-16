استخدم هذه القاعدة الذهبية لتكون أكثر ذكاءً ونجاحاً بإدارة أموالك

قد تكون إدارة أموالك ووضع ميزانية شهرية صعبة. لذا فإن الكثير منا يبحث عن معرفة كيفية وضع خطط الإنفاق المالي، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية، وهنا تأتي استراتيجية 50-30-20 لتبسيط العملية ووضع حل لكل مشكلة.

وتقسم الخطة دخلك إلى ثلاث فئات رئيسية: الضروريات، والرغبات، والمدخرات والاستثمارات.

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وبما أن الضروريات دائماً ما تستحوذ على الجزء الأكبر من نصيب النفقات الشخصية خاصةً كلما كان الدخل منخفض، فإنه يجب ألا يتم توجيه أكثر من 50% من راتبك نحو الضروريات والأشياء التي تحتاجها. وتشمل هذه الفئة جميع تكاليفك الأساسية، مثل الإيجار ومدفوعات الرهن العقاري والطعام والمرافق والتأمين الصحي ومدفوعات الديون والأقساط، ومصروفات السيارة.

كما تقترح الخطة التي نشرتها شبكة "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أنه يجب أن يذهب 20% من راتبك إلى المدخرات والاستثمارات.

وتشمل هذه الفئة المدخرات السائلة، مثل صندوق الطوارئ؛ ومدخرات التقاعد، وأية استثمارات أخرى، مثل حساب الوساطة.

ويوصي الخبراء عادةً بأن يكون لديك نقود كافية في صندوق الطوارئ الخاص بك لتغطية ما بين ثلاثة وستة أشهر من نفقات المعيشة. حيث يقترح البعض أيضاً بناء مدخراتك الطارئة أولاً، ثم التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل.

كما يوصي الخبراء بأنه يجب أن يذهب 30% من راتبك نحو الأشياء التي تريدها. وتشمل هذه الفئة أي شيء لا يعتبر تكلفة أساسية، مثل السفر والاشتراكات في الألعاب والأندية وباقات الترفيه، وتناول الطعام بالخارج والتسوق. ويمكن أن تتضمن هذه الفئة أيضاً ترقيات فاخرة: مثل شراء سيارة أحدث.

وبالتأكيد، لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإدارة الأموال، ولكن خطة 50-30-20 يمكن أن تكون طريقة جيدة للبدء إذا كنت جديداً في وضع الميزانية وتتساءل عن كيفية تقسيم دخلك.