الاتحاد العقارية للعربية: تعافي القطاع سيؤدي إلى إعادة تقييم الأصول بنهاية 2021

قال مدير قسم المستثمرين في شركة الاتحاد العقارية، عصام قصابية، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن هناك تحديات عدة تواجه الشركة من السنة الماضية والحالية لا تزال مستمرة، وإحدى الخطوات الكبيرة التي تقوم بها الشركة هو إعادة هيكلة الدين.

وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح فصلية للربع الأول من عام 2021، بقيمة 5.6 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 121.9 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

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وذكرت شركة الاتحاد العقارية، أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.95 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2021، تعادل نسبة 45.49% من رأس المال.

وأضاف عصام قصابية، أن الاتحاد العقارية لديها خطة للاستثمار في الأصول الموجودة في مشروع موتور سيتي بدبي، ويمكن إعادة تقييم تلك الأصول وتحولها إلى الربحية في ظل تعافي واضح في سوق عقارات دبي مع تعافي أكبر متوقع في الربعين الأخيرين من السنة.

وأضاف أن الشركة تملك حصة أراضي كبيرة، أكثرها في موتور سيتي وفي ظل الركود الاقتصادي بسبب كوفيد-19 والعرض الكبير في سوق عقارات دبي في السنوات الماضية أدى إلى أثر كبير على تقييمات العقارات في دبي ككل، ولذلك جزء من الخسائر المتراكمة بسبب تقييم العقارات.

وذكر مدير قسم المستثمرين في شركة الاتحاد العقارية، أن تعافي سوق العقارات في الربع الأول من السنة الحالية، نتوقع معه إعادة تقييم الأصول نهاية السنة وذلك يساعد في تقليل الخسائر المتراكمة.

وأشار إلى أن إعادة التقييم هي جزء من الهندسة المالية، وتركز الشركة على الأصول المنتجة لعائد في المستقبل، متوقعاً حدوث تعافي أكبر في الربع الثالث والرابع من السنة المالية الحالية.

وأضاف أن الشركة تركز على تقليل التكاليف لتوفير السيولة، وفي الربع الأول من العام الجاري، تمكنت الشركة من خفض التكاليف الإدارية بنسبة 14%، و6% للتكاليف المباشرة، وإعادة هيكلة الديون تساعد أيضاً على تخفيض التكلفة المالية.

وقال عصام قصابية، إن الشركة تنوي توسيع إيراداتها والتركيز على الشركات التابعة للحفاظ على نموها وتشغيلها.

وأوضح أن مقارنة رأس مال الشركة الكبير بتحقيق صافي ربح قليل في الربع الأول من 2021، نظراً لأن الاتحاد العقارية كانت تقوم بتطوير مشاريع كبيرة في السابق، بينما اليوم السوق اليوم غير حاضن للمشاريع الكبيرة.

وأضاف أن الشركة لديها قيمة أصول كبيرة، ويمكن إطفاء الخسائر المتراكمة في حالة موافقة جميع المساهمين على ذلك.