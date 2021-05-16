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بعد هجوم سيبراني.. أكبر خط أنابيب في أميركا يستأنف عملياته 

كولونايل
كولونيال
هجمات سيبرانية

بعد هجوم سيبراني.. أكبر خط أنابيب في أميركا يستأنف عملياته 

الهجوم أوقف عمليات الشركة لأكثر من أسبوع

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة كولونيال بايبلاين Colonial Pipeline إن نظامها استأنف "العمليات الطبيعية بعد هجوم إلكتروني أوقف تدفق الوقود لعدة أيام، مما تسبب في نقص حاد في البنزين في بعض المناطق.

وقالت الشركة التي تمتلك أكبر خط أنابيب في أميركا في سلسلة تغريدات، إن جميع الأسواق التي يخدمها خط الأنابيب، من تكساس ولويزيانا إلى بنسلفانيا ونيوجيرسي، تتلقى الوقود الآن.

ولم تقدم الشركة تفاصيل عن كمية العرض التي تتجاوز ملايين الجالونات في الساعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما قالت الشركة يوم الخميس، إن خط أنابيب الوقود بالكامل، وهو الأكبر في الولايات المتحدة، قد أعيد تشغيله اعتباراً من مساء الأربعاء، لكن سلسلة إمداد التسليم ستستغرق عدة أيام للعودة إلى طبيعتها.

وأظهر موقع GasBuddy على الإنترنت نقصاً في الوقود في العديد من الولايات وفي واشنطن العاصمة اعتباراً من صباح يوم السبت، بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها من مستخدمي التطبيق.

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