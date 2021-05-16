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لهذه الأسباب لن يتحرك "الفيدرالي" بشأن التضخم

الفدرالي الأميركي

لهذه الأسباب لن يتحرك "الفيدرالي" بشأن التضخم

Bank of Singapore يتوقع عدم رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة حتى 2024

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دبي - العربية.نت

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قال مستشار استثمار في Bank of Singapore، كريم العيطة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن التركيز في الفترة قريبة المدى بالأسواق العالمية ينصب أكثر على المخاطر من وراء التضخم، مشيراً إلى ارتفاع التضخم الأساسي بالولايات المتحدة بقوة من 1.6% إلى 3%.

وأضاف أن نائبة محافظ الفيدرالي الأميركي توقعت ارتفاع التضخم فوق 2% ويستمر فوق 2% مع تحمل الفيدرالي لذلك، مع أنه ليس بالضرورة رفع الفائدة.

وأضاف كريم العيطة، أن Bank of Singapore، يتوقع عدم رفع الفائدة حتى 2024، مع بدء تخفيف مشتريات السندات في أوائل 2022.

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وأوضحت أن بيانات الوظائف ضعيفة وارتفع معدل البطالة من 6 إلى 6.1%، وسوق العمالة ما زالت ضعيف، ونسبة العمالة إلى عدد السكان كانت قبل كورونا 61.1% حاليا 98.9%.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحمل التضخم لحين رؤية عودة العمالة بشكل قوي.

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