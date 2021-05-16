هذه أبرز الوجهات السياحية العائلية لعام 2021

تصدرت مدن القاهرة وعمان والإسكندرية و قرطاج، أبرز الوجهات السياحية العائلية الرائجة لعام 2021، في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لمنصة سكاي سكانر للحجوزات.

وبحسب المنصة، فإن متوسط مدة الرحلة ارتفع إلى 16 يوماً في 2021 مقارنة بـ 14 يوماً في 2019، ويفضّل المسافرون الرحلات الأقرب إلى محل إقامتهم بين شهري يونيو وسبتمبر مع التخطيط لرحلاتٍ أطول في أكتوبر.

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وكذلك يفضل المسافرون حجز رحلاتهم قبل وقتٍ قصير بسبب تغيّر القيود المفروضة على السفر بشكلٍ مستمرّ.

وينصب تركيز المسافرين على الرحلات التي تتيح استرداد الأموال أو حجز موعدٍ آخر عند تغيّر الظروف، مع تزايد أهمية الوجهات التي تتمتع بتأمين السفر.