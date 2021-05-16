.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذه أبرز الوجهات السياحية العائلية لعام 2021

سياحة

هذه أبرز الوجهات السياحية العائلية لعام 2021

المسافرون يفضلون حجز رحلاتهم قبل وقتٍ قصير بسبب تغيّر القيود المفروضة على السفر بشكلٍ مستمر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تصدرت مدن القاهرة وعمان والإسكندرية و قرطاج، أبرز الوجهات السياحية العائلية الرائجة لعام 2021، في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لمنصة سكاي سكانر للحجوزات.

وبحسب المنصة، فإن متوسط مدة الرحلة ارتفع إلى 16 يوماً في 2021 مقارنة بـ 14 يوماً في 2019، ويفضّل المسافرون الرحلات الأقرب إلى محل إقامتهم بين شهري يونيو وسبتمبر مع التخطيط لرحلاتٍ أطول في أكتوبر.

وكذلك يفضل المسافرون حجز رحلاتهم قبل وقتٍ قصير بسبب تغيّر القيود المفروضة على السفر بشكلٍ مستمرّ.

وينصب تركيز المسافرين على الرحلات التي تتيح استرداد الأموال أو حجز موعدٍ آخر عند تغيّر الظروف، مع تزايد أهمية الوجهات التي تتمتع بتأمين السفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد