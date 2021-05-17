اقتراح أوروبي بفرض رسوم إغراق على واردات سعودية وأميركية

أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا بالسياسات المقترحة بشأن فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات "أحادي الإيثيلين جلايكول" من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة الماضي.

وأظهر البيان أن المفوضية الأوروبية، تدرس فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقته على واردات "أحادي الإيثيلين جلايكول" من الشركات السعودية بنسبة 11.1%، وذلك على جميع الشركات السعودية، ومن ضمنها "ينساب" و"كيان"، والشرقية للبتروكيماويات "ﺷﺮق" وينبع، والعربية للبتروكيماويات "بتروكيميا"، والجبيل المتحدة للبتروكيماويات.

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يأتي ذلك بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لمكافحة الإغراق على واردات "أحادي جلايكول الإيثيلين" من السعودية والولايات المتحدة في 14 أكتوبر الماضي، بعد تلقيها طلبات من المنتجين الأوروبيين الذين يمثلون 25% من منتجي "جلايكول إيثلين"، في أغسطس من العام الماضي في التحقيق بمكافحة الإغراق.

وبالنسبة للولايات المتحدة، استندت الشكوى المقدمة من لجنة الدفاع لمنتجي MEG الأوروبيين نيابة عن 25% من منتجي جلايكول إيثلين، على مقارنة السعر المحلي للمنتج في أميركا مع سعر التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي بسعر تسليم المصنع.

فيما كان المبرر وراء الشكوى بالنسبة للمنتجين السعوديين، هو مقارنة تكاليف التصنيع والبيع والتكاليف العمومية والإدارية أو ما يعرف بـ SG&A، والأرباح، جميعها مع سعر التصدير وعلى أساس سعر تسليم أرض المصنع.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن جدول رسوم مكافحة الإغراق المقترحة موضح في الجدول التالي: