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التكاليف المرتفعة لفحص كورونا قد تسهم بتراجع الطلب على السفر

فيروس كورونا

التكاليف المرتفعة لفحص كورونا قد تسهم بتراجع الطلب على السفر

سيكون التأثير الأكبر على الرحلات القصيرة

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سمر الماشطة - العربية

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أصبحت شهادة اختبار 19 COVID- مطلبًا شبه عالمي لأي نوع من السفر الدولي في 2021، ففي رحلة الأسبوع الماضي، خضعت مراسلة العربية لأربعة اختبارات PCR خلال أسبوع، واحد منها فقط مجاني حين الدخول إلى مطار دبي، ما أضاف نحو 106 إلى كلفة السفر.

هذه التكلفة قد تكون حاسمة في قرار السفر بالنسبة لعائلة لديها طفلان مثلاً، بعمر12 عاماً فما فوق، إذ قد تضيف 424 دولاراً أخرى، وهذه التكلفة طبعاً بالمتوسط بالنسبة لدول المنطقة هنا قد تقل أو تزيد بنسبة مرتفعة في دول أخرى.

وبحسب اياتا قد يبلغ الفرق في السعر 400 دولار بين أعلى وأقل تكلفة لاختبار PCR في مطارات مختلفة حول العالم.

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وأغلى فحص PCR يتم في بريطانيا، إذ تتراوح تكلفة الفحص الواحد بين 100 إلى 400 دولار، تليها اليابان بين 275 دولارا إلى 375 دورلارا، فيما تتراوح بين 100 إلى 250 دولارا في أميركا فيما تتيحه فرنسا مجاناً.

وبحسب ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن ارتفاع تكاليف الفحوصات، خاصة فحص PCR، يمكن أن يلقي بتأثيرات سلبية كبيرة على حركة السفر الدولية ويساهم بتراجع مستويات الطلب بصورة ملموسة خاصة على السفر العائلي.

وسيكون التأثير الأكبر على الرحلات القصيرة (بنحو 1,100 كيلومتر) والتي يبلغ متوسط أسعار تذاكرها 105 دولارات.

وبالتالي، من الضروري إدارة تكاليف الفحوصات بصورة أفضل لتتمكن الحكومات من المحافظة على الوظائف في قطاعي السياحة والنقل، إلى جانب تفادي حصر خيارات السفر بالفئات الثرية.

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