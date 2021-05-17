تصريح صادم آخر من "ماسك" يهوي ببيتكوين إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

هوت أسعار بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، اليوم الاثنين، حيث اتجه المستثمرون لبيع العملات المشفرة في أعقاب تلميح رئيس "تسلا" إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن شركة صناعة السيارات تفكر أو ربما باعت بالفعل بعض مقتنيات بيتكوين الخاصة بها.

تصريحات ماسك الأخيرة أدت إلى تراجع حاد لسعر بيتكوين يفوق 10% حيث تم تداول العملة المشفرة عند 42000 دولار صباحًا، وفقًا لبيانات Coin Metrics.

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ويوم أمس، قال أحد مستخدمي "تويتر" الذي يطلق على نفسه CryptoWhale: "سوف يقوم مستثمرو بيتكوين بصفع أنفسهم في الربع القادم عندما يكتشفون أن تسلا محت بقية حيازاتهم. مع مقدار الكراهية الذي يتزايد على إيلون ماسك، لن ألومه..".

فأجاب ماسك: "بالفعل".

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

لكن ماسك سرعان ما عاد ليؤكد في تغريدة جديدة، بأن "تسلا" لم تبع أي من البتكوين التي كانت قد اشترتها بقيمة مليار و500 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان ماسك أن تسلا تخطط للاحتفاظ بعملة بيتكوين التي تمتلكها بدلاً من بيعها، وتعتزم استخدامها في المعاملات بمجرد انتقال عملية التعدين إلى استخدام طاقة أكثر استدامة.

ودخل ماسك لاحقًا في جدال مع مستخدمي تويتر آخرين، واصفًا العملة المشفرة بأنها "شديدة المركزية"، وأشار إلى مقال نشرته مجلة "Fortune" حول تعدين البيتكوين في الصين.

كان ماسك داعمًا كبيرًا للعملات المشفرة، مما ساعد على رفع أسعارها بما في ذلك بيتكوين عدة مرات العام الماضي. وكشفت "تسلا" أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، وقالت الشركة لاحقًا إنها سجلت مكاسب صافية قدرها 101 مليون دولار من مبيعات بيتكوين خلال الربع الأول، مما ساعد على زيادة صافي أرباحها إلى مستوى قياسي.

ومع ذلك، يبدو أن ماسك قد عكس مساره في الأسابيع الأخيرة لصالح dogecoin، العملة المشفرة المستوحاة من الـ meme.

وقد قامت تسلا الأسبوع الماضي أيضًا "بتعليق مشتريات السيارات باستخدام عملة بيتكوين"، خوفًا من "الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري في تعدينها". وانخفض سعر بيتكوين بنحو 5% في الدقائق الأولى عقب إعلان ماسك عن الأمر.

منذ ذلك الحين، كان رئيس "تسلا" يرد عبر "تويتر" على المستخدمين الذين ينتقدون موقفه من العملة المشفرة. وغرد المستثمر المغامر المؤثر فريد ويلسون، الشريك المؤسس لشركة Union Square Ventures، يوم الجمعة قائلاً: "إنه يلعب.. من الصعب أن تأخذ أي شخص يفعل ذلك على محمل الجد. لقد فقد احترامًا كبيرًا له خلال العام الماضي بسبب ذلك".

وفي إطار اندفاعه نحو عملة دودج كوين، أعلن ماسك عبر شركته SpaceX الأسبوع الماضي أنه سيقبل العملة المشفرة لإطلاق "مهمة DOGE-1 إلى القمر"، مما ساعد على رفع سعر دودج كوين وأدى إلى قبول مزيد من المتداولين لها.

وقالت منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase إنها ستقدم العملة الرقمية في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة، فيما منصات التداول الشائعة الأخرى كـ Robinhood و Binance، تسمح بالفعل للمستخدمين بتداول الـ dogecoin.