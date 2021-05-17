ريان آير تسجل خسائر قياسية.. وهذه توقعاتها للعام الجاري!

سجلت شركة ريان آير هولدينغز Ryanair Holdings Plc خسارة سنوية قياسية، فيما قالت إنه من المحتمل أن تصل لنقطة التعادل هذا العام مع التخفيف التدريجي لبرامج التطعيم لقيود السفر الناتجة عن فيروس كورونا.

وقالت الشركة الأيرلندية في بيان يوم الاثنين، إن الحجوزات زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى انتعاش قوي في النصف الثاني، على الرغم من أن الرؤية المستقبلية لا تزال ضبابية.

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وحتى إذا حدث الانتعاش، كررت Ryanair أن حركة المرور ستظل عند الحد الأدنى من المدى المتوقع بين 80 مليونا إلى 120 مليون راكب للسنة المنتهية في مارس المقبل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري لتليفزيون بلومبرغ: "تؤكد الأدلة العلمية أن اللقاحات فعالة ضد البديل الهندي، ولكن لديها معدل انتشار أعلى"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفعت أسهم Ryanair بنسبة 1.1% اعتباراً من الساعة 8:03 صباحاً في دبلن. كما ارتفعت 5.5% منذ بداية العام.

قال المدير المالي نيل سوراهان، إذا استمرت الأسواق في الانفتاح، تتوقع ريان آير أن تعمل بنسبة 60% إلى 70% من مستويات الصيف العادية.

كما تضاعفت الحجوزات في Ryanair ثلاث مرات إلى 1.5 مليون أسبوعياً منذ الأول من أبريل، مدفوعة بإعادة فتح بريطانيا للسفر الترفيهي ابتداءً من هذا الأسبوع.

وقال أوليري إنه يأمل أن تضاف إيطاليا واليونان إلى "القائمة الخضراء" المعفاة من الحجر الصحي هذا الشهر، تليها إسبانيا في أوائل يونيو.

وسجلت ريان آير خسارة قدرها 815 مليون يورو (989 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بأرباح قدرها مليار يورو في العام السابق.