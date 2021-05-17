عملاق إعلامي جديد بـ 150 مليار دولار لمواجهة زحف "نتفليكس"

وافقت شركة AT&T، مالكة استوديوهات HBO وWarner Bros، على دمج أصولها في مجال الإعلام، مع شبكة ديسكفري Discovery، المالكة لقناة Food Network وHGTV. حيث قالت يوم الاثنين إنها ستجمع بين أصول المحتوى الخاصة بها لإنشاء أعمال ترفيهية وإعلامية عالمية قائمة بذاتها.

وسيقود الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري، ديفيد زاسلاف، الشركة الجديدة المقترحة، والتي ستمتد على واحدة من أقوى استوديوهات هوليوود، بما في ذلك امتيازات لأعمال هاري بوتر، وباتمان، فضلاً عن شبكة الأخبار CNN، والبرامج الرياضية، وعروض Discovery الخاصة بالمنزل والطهي والطبيعة والعلوم.

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وصعدت أسهم ديسكفري بحوالي 16% لتصل إلى 41.3 دولار في تعاملات ما قبل السوق، بينما ارتفع سهم AT&T بنحو 4% إلى 33.67 دولار بعد الإعلان عن الشركة الجديدة، والتي ستكون مملوكة بنسبة 71% لمساهمي AT&T و29% من قبل مستثمري ديسكفري للكيان البالغ قيمته نحو 150 مليار دولار.

وقالت شركة AT&T إنها ستستخدم عائدات بقيمة 43 مليار دولار من أصولها الإعلامية المعفاة من الضرائب لسداد ديونها التي تزيد عن 160 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما سيتم الكشف عن اسم الشركة الجديدة بحلول الأسبوع المقبل، بينما لم يتم بعد تحديد التفاصيل الأخرى، بما في ذلك الدور المستقبلي للرئيس التنفيذي لشركة وارنر ميديا، جيسون كيلار.

تمثل خطوة يوم الاثنين تفكيك استحواذ AT & T بقيمة 108.7 مليار دولار على تكتل وسائل الإعلام الأميركية Time Warner في عام 2018، وتؤكد اعترافها بأن نسبة مشاهدة التلفزيون قد انتقلت إلى البث المباشر، حيث يلزم الحجم لمواجهة العمالقة الجدد أمثال نتفليكس وشركة والت ديزني.

من جانبه قال زاسلاف، إن الشركة الجديدة ستنفق حوالي 20 مليار دولار على المحتوى، أي أكثر من 17 مليار دولار التي ستنفقها نتفليكس هذا العام. كما توقع أن تزيد الشركة استثماراتها في البرمجة في المستقبل.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات شركة AT&T وديسكفري الجديدة في عام 2023 حوالي 52 مليار دولار أميركي، وأن تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 14 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار أميركي في التكاليف السنوية المتوقعة.

كما من المتوقع أن تنتهي الصفقة في منتصف عام 2022، بانتظار موافقة مساهمي ديسكفري والموافقات التنظيمية.