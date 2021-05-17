مكيال المالية للعربية: التفاؤل يعم سوق الأسهم السعودية مع عودة السفر

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، سوق الأسهم السعودية يعود بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بارتفاع جيد جدا بأكثر من 0.7% يدعو للتفاؤل بعودة الاقتصاد لسابق عهده قبل كورونا.

وأضاف أبو جامع، أن أرباح الشركات لا سيما في قطاع البتروكيماويات ارتفعت بشكل كبير في الربع الأول من 2021، وبالمثل معظم البنوك حققت أرباحاً ممتازة في الربع الأول، وهو ما يدعو للتفاؤل، وكذلك فإن مكرر ربحية السوق حالياً عند 20 مرة في الربع الأول من 2021، وهو معدل جيدا جدا مقارنة بالمعدل قبل عدة أشهر عند نحو 40 مرة.

مادة اعلانية

وأوضح أن التفاؤل يعم السوق بشكل كبير جداً حالياً، بالتزامن مع عودة السفر للخارج اليوم لأول مرة منذ أكثر من سنة وهي عودة تدريجية للوضع قبل كورونا.

وعن شركات التأمين قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، إن 7 أو 8 شركات تأمين حققت أرباحا ممتازة في الربع الأول من العام الجاري وفي العام الماضي ومكررات ربحيتها جيدة جداً، بينما شركة "التعاونية" مكررة الربحية لها عال نوعا، بينما باقي الشركات يتراوح مكرر الربحية بين 14 إلى 20 وبعضها عند مكرر 12 وذلك أمر إيجابي جداً.

وأوضح أن شركات التأمين الخاسرة لديها مشاكل كثيرة وبعضها لديها اندماجات وبعضها يستعيد عافيتها لكن بعضها وضعه صعب لأن النشاط لديها سيئ، بينما توجد 6 أو 7 شركات جيدة جداً وأسعارها مغرية وتقييمها ممتاز مقارنة بأرباحها المحققة.

وأشار أبو جامع إلى أن قطاع التأمين به أكثر من 30 شركة وأكثر من ثلثي الشركات في وضع سيئ جداً.

وعن تأثير وثيقة السفر الجديدة على الشركات، قال هشام أبو جامع، إنه من الصعب الحكم على وثيقة تأمين تغطية السفر حالياً، مع أول يوم لتطبيقها، لأنها تحتاج مرور فترة الصيف لمعرفة تأثيرها، مشيراً إلى قيمة البوليصة منخفضة جدا وعند التعويض سيكون كبيرا، ويكون السفر للأماكن السياحية المكتظة خطرا جدا ومن المبكر الحكم على تأثير وثيقة السفر على الشركات.

بدأت المملكة العربية السعودية، في أولى ساعات اليوم الاثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.