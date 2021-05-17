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ميزان القابضة للعربية: أسعار منتجاتنا قد ترتفع نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإنتاج

بورصة الكويت

ميزان القابضة للعربية: أسعار منتجاتنا قد ترتفع نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإنتاج

اتفاقيتها مع أبوت يساعدها في تطوير تكنولوجيا الإنتاج والتصدير إقليميا ودوليا 

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دبي - العربية.نت

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قال نبيل بن عياد المدير المالي التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة، إن شركته قد تلجأ إلى زيادة أسعار منتجاتها في الفترة المقبلة نتيجة الاضطرابات المتعلقة بسلاسل الإنتاج ما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وأضاف في تصريحات للعربية أن استراتيجية الشركة هي الحفاظ على القوة الشرائية داخل الكويت وخارجها، وأيضا التحكم في تكلفة الإنتاج عبر إيجاد حلول داخلية.

وأشار إلى أن السوق يفرض على الشركة أن تكون حذرة فيما يتعلق بهذا الأمر.

وشركة ميزان القابضة هي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، وارتفعت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بـ 6.8% إلى خمسة ملايين دينار.

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وعلى جانب آخر وقعت "الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية" التابعة "لميزان القابضة" اتفاقية تصنيع مشترك مع أبوت Abbott Laboratories المتخصصة في الأجهزة الطبية والرعاية الصحية، وذلك لتوطين صناعة 26 منتجاً دوائيا في الكويت.

وتهدف الشراكة إلى توفير الأدوية بشكل أسرع في السوق المحلي، والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة التي سيتم توطينها محلياً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وبرامج تدريبية على أحدث التقنيات التي سوف تقدمها هذه الشراكة. ومن المخطط طرح أول مجموعة من المنتجات المصنعة محلياً خلال الربع الأول من عام 2022.

وفي هذا الإطار، قال عياد إن هذه الاتفاقية ستساعد الشركة على نقل التكنولوجيا للسوق المحلي وستساهم في تطوير وإنتاج الأدوية في الكويت.

وأشار إلى أن الأولية ستكون للسوق المحلي فيما يتعلق بالأدوية التي سيتم تصنيعها، ثم للسوق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المجموعة تتمتع بإمكانيات داخلية تمكنها من تصنيع الأدوية ولكن هذه الإمكانيات ستتطور لكي تتواكب مع المعايير الدولية وهي من أحد شروط الاتفاقية.

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