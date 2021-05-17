هذا هو صافي الثروة التي يراها الأميركيون حداً أدنى للارتياح المالي!

للوصول إلى الارتياح المالي (الأمان المالي)، فقد لا تحتاج إلى أن تكون مليونيراً. حيث يقول الأميركيون إنك تحتاج فقط إلى مبلغ صافٍ قدره 624000 دولار لكي تعتبر "مرتاحاً مالياً".

ويمثل الرقم الجديد ووفقاً لاستطلاع شواب موديرن ويلث، تراجعاً كبيراً عن المبلغ الذي حدده استطلاع الرأي العام الماضي عند 934000 دولار، والذي يعد استطلاعا سنويا لألف بالغ أميركي يركز على كيفية تفكير الأميركيين في الادخار والإنفاق والاستثمار والثروة.

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ومن شبه المؤكد أن جائحة كوفيد-19 لعبت دوراً في خفض المستوى عندما يتعلق الأمر بصافي الثروة، وهو في الأساس حساب لجميع أصول الشخص - بما في ذلك النقد في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والاستثمارات المالية وقيمة أي عقار أو المركبات المملوكة - مطروحاً منها جميع ديونها، بما في ذلك أرصدة بطاقات الائتمان وقروض الطلاب والرهون العقارية.

ووجدت شواب أن الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية دفعت العديد من الأميركيين إلى إعادة ترتيب أولويات ما هو مهم، حيث قال حوالي 69% من المشاركين في الاستطلاع إن الصحة العقلية أكثر أهمية بالنسبة لهم الآن مما كانت عليه من قبل، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يختلف تعريف الراحة المالية أيضاً حسب العمر والجنس، حيث يشعر الرجال أنك بحاجة إلى ثروة صافية قدرها 864000 دولار ليتم اعتبارها "مريحة من الناحية المالية"، وهو ما يزيد عن ضعف صافي القيمة البالغ 325000 دولار الذي ذكرته النساء.

وإليك القيمة الصافية التي يقول كل جيل أنك بحاجة إلى اعتبارها مرتاحاً مالياً في عام 2021:

جيل الألفية (من 24 إلى 39 عاماً): 618000 دولار

الجيل X (من 40 إلى 55 عاماً): 717000 دولار

مواليد (من 56 إلى 74 عاماً): 609000 دولار

ومن المثير للاهتمام أن بعض الأميركيين ربما يكونون قد حققوا بالفعل هذا التعريف المنقح للراحة المالية، حيث كان متوسط صافي ثروة الأسر الأميركية 748800 دولار قبل الوباء، وفقاً لمسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2019 حول تمويل المستهلك.

ومع ذلك، كان متوسط القيمة الصافية لجميع العائلات أقل بكثير، حيث بلغ 121،700 دولار فقط في عام 2019.

من جانبه، قال نائب رئيس التخطيط المالي في تشارلز شواب، روب ويليامز، "من بين الدروس العديدة التي علمنا إياها الوباء، أن الاستعداد مالياً وإدراك صحتك المالية أمر مهم".