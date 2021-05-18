انشقاقات "بالجملة" في "كريدي سويس" بعد فضيحة صندوق Archegos

غادر ستة من كبار المصرفيين في بنك Credit Suisse خلال الأسابيع الأخيرة، وهو الخروج الأحدث في سلسلة من الانشقاقات أعقبت انهيار صندوق Archegos Capital Management وعدم اليقين بشأن المكافآت المستقبلية.

عاد Jason Wortendyke، الرئيس المشارك العالمي للتنقل والخدمات في كريدي سويس إلى "سيتي غروب"، لإدارة الصناعات المتنوعة، جنبًا إلى جنب مع Francis Tucci، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز. كما سيشارك Wortendyke في رئاسة مكتب شيكاغو مع Matt Musa.

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وقد عمل Wortendyke سابقاً في فرع Citigroup بلندن وهونغ كونغ قبل الانضمام إلى Credit Suisse.

ومن بين المغادرين الآخرين من مقر نيويورك Ihsan Essaid، رئيس قسم الإعلام وعمليات الدمج والاستحواذ في كريدي سويس، وKamal Ahmed المقيم في سان فرانسيسكو ، وهو المدير الإداري الذي يركز على أشباه الموصلات في مجموعة الخدمات الاستثمارية للتكنولوجية في البنك. وكلاهما ينضم إلى باركليز بي إل سي، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

سيكون السعيد رئيسًا مشاركًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في الأميركيتين، بينما سيكون أحمد رئيسًا عالميًا للخدمات المصرفية الاستثمارية في أشباه الموصلات.

وكان "كريدي سويس" الخاسر الأكبر عندما تسابقت البنوك الاستثمارية الكبرى في العالم للخروج من مراكز التداول مع انهيار صندوق Archegos، مما كبده خسارة بـ 900 مليون فرنك (997 مليون دولار) قبل خصم الضرائب للربع الأول، وهو ما أدى إلى تغيير في الإدارة.

وخفض البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له مبلغ الأموال المخصصة لمكافآت الموظفين بمئات الملايين من الدولارات، واستخدم الاحتياطيات للحد من تداعيات الضربة المالية التي تلقاها من فضيحة Archegos.

من بين أحدث المغادرين أيضاً، Leo Reif، العضو المنتدب في نيويورك ضمن مجموعة الرعاية الصحية التابعة للبنك، الذي غادر للانضمام إلى مجموعة Jefferies Financial Group Inc، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

وغادرت Stephanie Ruiz، العضو المنتدب في الذراع الاستثمارية الصناعية العالمية التابعة للمجموعة، لمنصب آخر، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر. كما قال بعض الأشخاص إن Simon Auerbach من مقر نيويورك، وهو مدير إداري يركز على خدمات الأعمال والمعلومات، غادر أيضًا للانضمام إلى شركة Lazard المحدودة.

وتأتي عمليات الخروج بعد مغادرة أربعة من المصرفيين الذين انضموا إلى باركليز، وبنك أوف أميركا، وغولدمان ساكس غروب، بالإضافة إلى مصرفيين غادرا إلى أستراليا.

وانتقل Kierin Deeming إلى JPMorgan Chase & Co ليقود استشارات الاندماج والاستحواذ لأستراليا ونيوزيلندا، فيما انضم Karl Rozman، العضو المنتدب، إلى Bank of America Corp في سيدني، حيث سيقود تغطية قطاع الموارد الطبيعية الأسترالية.