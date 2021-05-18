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تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منظمة الصحة العالمية - فرانس برس
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

رئيس المنظمة: إعلان انتهاء الوباء لا زال بعيداً

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دبي - العربية.نت

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حذر رئيس منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن الوباء العالمي لم ينته بعد على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد في بعض البلدان، بعد أيام من إخبار مركز السيطرة على الأمراض للأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أنه يمكنهم التحرك بدون أقنعة في معظم الأماكن.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر في مقر الوكالة في جنيف: "هناك انفصال كبير في تزايد حيث يبدو أن هناك عقلية في بعض البلدان ذات معدلات التطعيم الأعلى، بأن الوباء قد انتهى، بينما يعاني البعض الآخر من موجات هائلة من العدوى".

وحذر من أن "الوباء ما زال بعيداً عن نهايته". "لن ينتهي الأمر في أي مكان حتى ينتهي في كل مكان"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما تتراجع حالات كوفيد-19، في الولايات المتحدة، مع تلقيح المزيد من الأميركيين. واعتباراً من يوم الأحد، أبلغت أميركا عن حوالي 33200 إصابة جديدة يومياً، بناءً على متوسط سبعة أيام من البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، بانخفاض 19% عن الأسبوع السابق. فيما تم تطعيم ما يقرب من 123 مليون أميركي بشكل كامل، وفقاً للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومع تزايد الإصابات في الهند، قال رئيس منظمة الصحة العالمية: "إن خطة الاستجابة الحالية تعاني من نقص في التمويل، والغالبية العظمى منها محاطة بالجهات المانحة لبلدان أو أنشطة محددة".

كما دعا مصنعي لقاح كوفيد، بما في ذلك فايزر وموديرنا، إلى إتاحة المزيد من الجرعات لمبادرة COVAX، التي توفر الجرعات للبلدان الفقيرة.

وقال: "نحن بحاجة إلى جرعات في الوقت الحالي وندعوهم لتقديم عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن".

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