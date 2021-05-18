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رئيس حديد وطني للعربية: لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الحديد

سوق السعودية

رئيس حديد وطني للعربية: لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الحديد

الصين توقف تصدير الحديد

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد وطني، عبدالكريم محمد الراجحي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن مصنع حديد وطني، هو استثمار سعودي 100% ومدرج بالسوق السعودي الموازي، ويستخدم مواد أولية سعودية وبعض المواد الخارجية، وهو من المصانع المتوسطة في السعودية، وتأثر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن الجائحة أثرت على العالم أجمع، وصناعة الحديد تأثرت بشكل كبير وارتفعت الأسعار لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد الأولية القادمة من الهند وبعض دول آسيا إلى السعودية بنسب تراوحت بين 35% إلى 40%، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية بنسبة 21% عن نهاية 2020.

وأوضح أن حديد الخردة القادم من المصانع الصغيرة بسبب جائحة كورونا وتوقفت إمدادات جامعي الخردة، وارتفعت أسعار الشحن بنسبة 65% مع شبه الغلق دول العالم للموانئ بينما أغلقت الهند موانئها 100% وهذا أدى إلى شح المواد الأولية في صناعة الحديد.

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وأشار إلى قرار الصين منذ 4 أشهر بإيقاف تصدير الحديد 100% وأدى ذلك إلى شح الحديد في العالم كله والجميع تأثر بذلك.

وذكر رئيس حديد وطني، أن أسعار المواد الأولية الأساسية لصناعة الحديد ارتفعت 18%، وبالمقارنة بسنة 2008 فإن سعر طن الحديد وصل فيها إلى 6000 ريال بالسعودية، ولا يتوقع حالياً أن يصل إلى هذا السعر بسبب ارتفاع وعي المستهلك والتاجر.

ونصح عبدالكريم محمد الراجحي، المستهلك بعدم شراء إنتاج المشروع كامل مرة واحدة بل الشراء على مراحل المشروع، لافتاً إلى أن إنتاج المصانع السعودية 740 ألف طن في الشهر.

وأوضح أنه يجب توعية المستهلك بعدم طلب كميته كاملة وبالتالي لن يرتفع السعر، عبر أخد المواطن حاجته فقط من السوق، وذلك يتطلب تدخل وزارة التجارة ووزارة الاستثمار للتوعية حتى لا يرتفع السعر.

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