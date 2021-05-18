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صندوق الاستثمارات العامة يضاعف رهانه على منصات الألعاب

صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يضاعف رهانه على منصات الألعاب

استثمر 15.4 مليار دولار في الأسهم الأميركية

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دبي - العربية.نت

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ضاعف صندوق الثروة السيادية السعودي استثماراته خلال فترة انتشار وباء كورونا في شركات صانعة ألعاب الفيديو وأضاف رهانات جديدة مع زيادة حيازاته من الأسهم الأميركية بنحو الخمس إلى 15.4 مليار دولار.

ورفع صندوق الاستثمارات العامة التزامه الكامل تجاه صانعي ألعاب الفيديو بما في ذلك أكتيفيجن بليزرد، وإليكترونيك أرتس، وتيك تو إنتراكتيف سوفتوير، إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الأول، مقابل 3.3 مليار دولار قيمة المراكز المفتوحة في هذه الشركات في نهاية الربع الرابع.

ووفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد ضاعف الصندوق حصته في أكتيفيجن بليزرد بأكثر من الضعف إلى 33.4 مليون سهم وزاد ضعف حصته في إليكترونيك أرتس، لتصل إلى 14.2 مليون سهم في نهاية مارس. كما اشترى المزيد من الأسهم في Take-Two Interactive Software.

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كما اشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانغ المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في صنكور إنرجي، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وشمل الاستثمار الجديد الآخر في الربع الأخير شركة Compute Health Acquisition Corp، وهي شركة شيكات على بياض أنشأها رئيس مجلس إدارة شركة إنتل Intel، عمر إشراق، مع شراء حصة 8.7% مقابل 75.7 مليون دولار.

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