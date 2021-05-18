فضيحة تضرب "أبل".. هكذا ساعدت حكومة الصين في الرقابة على مواطنيها

كشف تحقيق جديد عن بعض التنازلات التي قدمتها شركة Apple في الصين، سعياً منها للوصول إلى هذه السوق المزدهرة، بما في ذلك تخزين البيانات على الخوادم المملوكة للدولة، وفرض الرقابة على التطبيقات التي تتعارض مع اللوائح المحلية.

تعد الصين سوقاً مهمة لشركة Apple، سواء من حيث مبيعات المنتجات والخدمات أو بسبب الاعتماد العميق على سلسلة التوريد في البلاد. باختصار، لقد ساعدت الصين شركة Apple في أن تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم!

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مع ذلك، تسلط صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تلك الطرق التي مارست بها الحكومة الصينية ضغوطًا على شركة Apple لتقديم تنازلات تتعارض مع القيم والمبادئ المعلنة لعملاق التكنولوجيا الأميركي.

وعلى الرغم من موقف Apple القوي بشأن حماية خصوصية المستخدم، على سبيل المثال، فإنها تخزن جميع بيانات المستخدمين في الصين داخل حدود الدولة على خوادم تابعة لشركة مملوكة للدولة. وفقًا لخبراء الأمن، هذا يعني أنه من المستحيل بشكل أساسي على Apple منع الحكومة الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، بينما تحظر لوائح الولايات المتحدة على Apple تسليم البيانات إلى السلطات الصينية، فإن التخزين المحلي لبياناتها يخلق ثغرة تسمح بذلك.

شركة Guizhou-Cloud Big Data (GCBD) التي تتخذ من الصين مقراً لها، هي في الواقع المالك القانوني لعملاء Apple iCloud في الصين. لهذا السبب، يمكن للسلطات الصينية أن تطلب الوصول إلى البيانات من GCBD بدلاً من Apple.

وتحمي الشروط Apple من الانتقام قانونياً في الولايات المتحدة.

قبل وجود هذا الترتيب بين العملاق الأميركي والصين، قالت شركة Apple إنها لم تقدم أبدًا بيانات إلى الحكومة الصينية.

وبعد أن جعلت الشركة GCBD مالكًا للبيانات، قالت إنها قدمت محتويات iCloud لعدد غير معلوم من الحسابات في تسع حالات منفصلة.

دفعت Apple لإبقاء مفاتيح التشفير خارج البلاد كجزء من الاتفاقية الأصلية التي شهدت تخزين البيانات الصينية محليًا. وبعد أقل من عام من إبرام الصفقة، نقلت شركة Apple المفاتيح الرقمية من الولايات المتحدة إلى الصين، مما يسهل على الوكالات الحكومية الصينية الحصول على نصوص المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات.

وقالت الشركة في بيان إنها لا تزال تتحكم في المفاتيح وتستخدم تقنية تشفير متقدمة - أكثر تقدمًا من الحلول المستخدمة في البلدان الأخرى - للحفاظ عليها آمنة.

التنازلات موجودة أيضًا في متجر التطبيقات، فوفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن لدى Apple فريقًا داخليًا إما يرفض عمليات إرسال التطبيقات أو يسحب التطبيقات التي يعتقد أنها قد تنتهك اللوائح الصينية.