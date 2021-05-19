التنين الصيني ينفث النار في شركات التكنولوجيا المالية والابن يأكلها مشوية

قامت شركة إدارة الأصول التي أسسها نجل أقوى مسؤول مالي في الصين بالاستثمار بكثافة في شركات التكنولوجيا المالية الصينية بما في ذلك تينسنت، وجيه دي دوت كوم.

تم تعيين ليو تيانران، نجل نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، كرئيس لشركة تياني زيتينغ لإدارة الأصول، والمعروفة اختصاراً باسم سكايكس كابيتال Skycus Capital، منذ تأسيسها في أواخر عام 2016، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ووفقاً لملفات الشركة، تخلى ليو تيانران عن منصبه في سكايكس في أبريل 2017، أي قبل ستة أشهر من ترقية والده إلى المكتب السياسي للمجلس الشيوعي الصيني المكون من 25 عضواً. بالإضافة إلى ذلك، قام بنقل أسهمه في سكايكس إلى شركة مختلفة بعد 12 شهراً، إثر ترقية والده إلى منصب نائب رئيس مجلس الدولة.

وبموجب إرشادات السلطات الصينية، يُحظر على أبناء كبار المسؤولين الصينيين إدارة الشركات في الصناعات التي ينظمها آباءهم، ومع ذلك قد يتم توظيفهم من قبل هذه الشركات في مناصب منخفضة المستوى أو أدوار استشارية.

وإلى ذلك، أبلغ العديد من الأشخاص بالقرب من عمليات سكايكس، أن ليو تيانران، الذي يستخدم أيضاً الاسم الإنجليزي آندي، واصل العمل على صفقات للشركة التي أسسها بعد تنحيه ونقل أسهمه.

ودفعت هذه الصفقات نمو أصول الشركة تحت الإدارة خلال السنوات الخمس الماضية منذ إنشائها، إلى نحو 1.6 مليار دولار.

وكشفت بيانات الشركة أن أذرع التمويل في شركات مثل تينسنت، وجيه دي، وبنك التنمية الصيني - أكبر بنك تغطية في البلاد - استثمروا الأموال في أحد أكبر صناديق سكايكس.

كما أن العديد من استثمارات سكايكس كابيتال، كانت في الشركات المرتبطة بـ تينسنت وجيه دي، حيث استثمرت سكايكس في عام 2019 مبلغ 40 مليون دولار في فرع الرعاية الصحية التابع لشركة جيه دي، وتبلغ قيمة هذه الحصة حالياً نحو 230 مليون دولار، كما دفعت 70 مليون دولار في مارس 2018 لأسهم في شركة الخدمات اللوجيستية التابعة لـ JD.com، والتي من المتوقع ألا تقل قيمتها عن ضعف تلك القيمة بعد أن تكمل الشركة طرحاً عاماً أولياً في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

كان لمهنة ليو تيانران مساراً غير مألوف. فقبل الدخول في التجارة المالية، كان صحفياً في صحيفة الأوبزرفر الاقتصادية، وهي صحيفة مؤسسة صينية. قام بتحرير جزء أسلوب الحياة وكتب مقالات عن كرة القدم والاقتصاد.

وانضم لاحقاً إلى قسم الإعلان والتسويق في CCB International، وهو ذراع تمويلي لأحد البنوك الحكومية "الأربعة الكبار" في البلاد. ثم انتقل بعد ذلك إلى صندوق تمويل تدعمه حكومة شنغهاي قبل أن يبدأ سكايكس كابيتال في عام 2016.

وعلى الرغم من تعامل ابن القيصر المالي الصيني بكثافة في شركات التكنولوجيا المالية، إلا أن هذا الاتجاه يأتي مخالفاً للدور الذي يلعب والده، حيث أن ليو هي، هو المسؤول عن ملف شركات التكنولوجيا المالية الصينية والتي على إثرها تم إيقاف طرح مجموعة النملة، كما أنه المسؤول عن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.