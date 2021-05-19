رغم تهاوي العملة المشفرة.. مستثمر عالمي يشتري مزيداً من "بيتكوين"

كشفت شركة مايكرو استراتيجي MicroStrategy أمس الثلاثاء، عن أنها أنفقت 10.9 مليون دولار لشراء 229 وحدة بيتكوين، قبل وقت قليل من الكشف عن الصفقة، بمتوسط سعر يبلغ 43663 دولاراً لكل بيتكوين متضمنة الرسوم، وفقاً لما ذكره موقع " Market Watch".

يأتي ذلك رغم تراجع "بيتكوين" بحدة لتواصل عمليات بيع كبيرة بدأت قبل أسبوع، حيث هوت بنسبة تزيد عن 13٪ لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 38585 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinDesk، بعد اعتبار هيئات صينية أنها وسيلة دفع غير قانونية.

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وقالت الشركة، التي أعلنت في وقت سابق أنها تستخدم بيتكوين كأكبر أصول الخزينة لديها، إنها تمتلك حالياً 92079 عملة بيتكوين، تم الحصول عليها مقابل 2.25 مليار دولار بمتوسط سعر شراء يبلغ 24450 دولاراً لكل بيتكوين.

إلى ذلك، تراجعت أسهم MicroStrategy بنسبة 47.3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى يوم الاثنين، بينما انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 12.8% خلال نفس الفترة، فيما ارتفع مؤشر S&P500 نحو 6.4% خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، قال مجموعة من مراقبي الرسوم البيانية في وول ستريت، إن أعمق عمليات بيع بيتكوين منذ بدء جنون التشفير العام الماضي يبدو أنها ستشتد.

وكان ريتش روس من Evercore ISI يعتقد أن الأسعار مقدر لها أن تنخفض إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، باتباع مسار الأصول المضاربية الأخرى، التي من شأنها أن تعيد بيتكوين إلى 40 ألف دولار مقارنة بأقل من 44 ألف دولار حالياً.

فيما يراقب آخرون نمط القمم والقيعان المنخفضة، ويرون أن تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، غير المتوقعة ستبقي المستثمرين التقليديين على الهامش. كما أن هناك أيضاً تكهنات بأن الذهب بدأ في جذب الأموال بعيداً عن العملات المشفرة.

يأتي ذلك، فيما لا تزال بيتكوين مرتفعة بأكثر من 300% منذ مايو الماضي، لكن سرعة المسار الأخير هزت المؤمنين الجدد بالعملات المشفرة وألقت بظلال من الشك على فكرة أنها تنضج إلى فئة أصول أكثر استقراراً. حيث انخفضت الأسعار بنحو 40% من أعلى مستوياتها المحققة في أبريل، عندما تجاوزت الأسعار 64 ألف دولار.