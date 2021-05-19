شركة استثمر فيها "PIF" تقود سوفت بنك لأكبر أرباح بتاريخ اليابان

حققت شركة سوفت بنك اليابانية أرباحا قياسية خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، بلغت 4.03 تريليون ين (36.99 مليار دولار) من وحدتها التابعة صندوق الرؤية Vision Fund بعد مكاسب استثمارية للربع الرابع في شركة الألعاب Coupang، مما يجعلها من بين أكبر الشركات المربحة في العالم بعد عام من خسارة غير مسبوقة.

وبلغ صافي ربح المجموعة 4.99 تريليون ين (45.88 مليار دولار) في العام المنتهي في مارس، متجاوزاً 42.5 مليار دولار التي حققتها شركة بيركشاير هاثاواي، التابعة للملياردير وارن بافيت في العام المالي الأخير. حيث يعتبر الربح السنوي هو الأكبر الذي حققته شركة يابانية في التاريخ حتى الأن متجاوزاً أرباح تويوتا الأضخم في تاريخ اليابان في عام 2017/2018، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، بعد أن حققت الشركة صافي خسارة بلغ 962 مليار ين في العام السابق بعد تأرجح الرهانات التقنية التي أدت إلى انخفاض قيمة محفظة سوفت بنك.

من جانبه، قال كبير المسؤولين الماليين في صندوق الرؤية، نافنيت جوفيل، في إشارة إلى مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي ماسايوشي سون "هذا تأكيد واضح لأطروحة ماسا".

دفع حماس السوق لأسهم التكنولوجيا الإدراج العام لشركة التجارة الإلكترونية كوبانغ التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهي الشركة المدعومة أيضاً من سوفت بنك ومنصة تداول السيارات المستعملة Auto1 Group وارتفاع سعر سهم شركة أوبر خلال الربع، إلى احتفاظ سوفت بنك بمكانته بين نخبة الشركات العالمية.

وسيتعين على ماسا، تكرار أداء الربع الأخير هذا مع الشركات الأخرى التي لم يتم إدراجها بعد للاكتتاب العام، والمتواجدة في محفظة صندوق الرؤية، حيث شبه ماسا تلك الاستثمارات بـ البيض الذهبي.

حصص كبيرة

ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات مثل شركة Didi للتوصيل بالسيارات، ومالك تطبيق تيك توك، شركة بايت دانس، ومنصة خدمة الشاحنات Full Truck Alliance، وجميعها يتمتع بنمو قوي في الإيرادات وحصة سوقية صحية ومسار واضح للربحية.

وقال جوفيل، إن هذه الشركات "استثمارات ضخمة ذات قيمة كبيرة يجب فتحها".

ورغم الأرباح الضخمة فإن معظمها ورقية، حيث بلغ إجمالي القيمة العادلة لأول صندوق رؤية نحو 100 مليار دولار، فيما بلغت القيمة العادلة لصندوق Vision Fund 2 نحو 154 مليار دولار في نهاية مارس، مع قيام SoftBank بتوزيع 22.3 مليار دولار على شركاء محدودين.

وقال جوفيل إن سوفت بنك رفعت رأس مالها الملتزم به في الصندوق الثاني إلى 30 مليار دولار من 10 مليارات دولار، مما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية.

كما قال سون إنه قد يفكر في جمع مزيد من الأموال من مستثمرين خارجيين لصندوق الرؤية 2.