هذه أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث الإيرادات

تصدرت شركة بتروتشاينا ومجموعة سينوبك قائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم لعام 2020 بإيرادات تتراوح بين 270 و280 مليار دولار، متقدمة على أرامكو السعودية وبي بي البريطانية، حيث استفادت الشركتان الصينيتان من نجاح بلادهما في احتواء جائحة فيروس كورونا.

لكن على الرغم من تفوقهما على نظرائهما العالميين، لا تزال عائداتهما لعام 2020 أقل بنسبة تتراوح بين 25 و35% من عائدات عام 2019.

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ووفقاً لـ Forbes Global 2000، عانت مبيعات شركات النفط والغاز بالدولار في عام 2020، وانخفضت إيرادات رويال داتش شل بأكثر من النصف. كما شهدت شركة إكسون موبيل الأميركية، التي احتلت المرتبة السادسة، انخفاضاً في إيراداتها لعام 2020 بنسبة 35%، بينما كانت مبيعات شيفرون أقل بنسبة 40% عن عام 2019.

وجاءت شركة غازبروم الروسية في المرتبة التاسعة في عام 2020، فيما خرجت شركة روسنفت الروسية من الترتيب بعدما أزاحتها شركة ماراثون بتروليوم الأميركية خارج قائمة العشر الكبار.

يأتي ذلك، في حين أن المبيعات المكونة من ثلاثة أرقام بالمليارات شائعة في صناعة النفط والغاز حتى في حال الأزمات، فمن المعروف أن الإيرادات في هذا القطاع تتقلب بشكل كبير كرد فعل لأسعار النفط الخام في السوق العالمية. لذلك قامت شركة Sinopec، على سبيل المثال، بدمج أعمال الطاقة والمواد الكيميائية في عملياتها.

كانت شركة أرامكو السعودية وافداً جديداً إلى القائمة في عام 2018، حيث نشرت شركة النفط، أرقامها المالية لأول مرة في ذلك العام استعداداً لإدراجها العام في البورصة.