بعد انتقاد ماسك لـ "بيتكوين".. هل "تسلا" حقاً صديقة للبيئة؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تسلا لن تقبل بيتكوين بعد الآن بسبب كثافة استهلاك العملة المشفرة للطاقة. ومع ذلك، فإن الشركة تحتل مرتبة جيدة خلف جنرال موتورز وفورد في الإبلاغ عن انبعاثات الكربون وتحديد أهداف خفض الكربون. إذن ما مدى اخضرار تسلا، حقاً؟

امتدح المهتمون بمصير الكوكب تسلا لجهودها "لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة". حيث تقول الشركة إنه "كلما توقف العالم عن الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل أسرع وتحرك نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، كان ذلك أفضل".

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قدمت البروفيسور تيما بانسال، أستاذ الاستدامة في Ivey Business School في كندا، انتقاداً لاذعا لسياسات شركة تسلا، حيث كتبت في مقال لـ "فوربس"، اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه في حين تسبب ماسك في إثارة القلق بين دعاة حماية البيئة في أوائل عام 2021 من خلال اعتماد عملة بيتكوين، التي تعادل انبعاثاتها الكربونية السنوية انبعاثات دولة صغيرة، فقد عكس هذا الموقف بتغريدة في 13 مايو.

بدوره، وصف مركز التمويل البديل استخدام بيتكوين للطاقة بأنه "مجنون"، وقال ماسك إن تسلا لن تتعامل بعد الآن بـ "بيتكوين" بسبب اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري و"تكلفتها الكبيرة على البيئة".

ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة أرابيسك (غير متاحة للجمهور) أن شركة السيارات هي من بين 15% من أكبر الشركات في العالم، عبر 14 مؤشراً، لا تكشف عن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أظهرت الدراسة أن جنرال موتورز وفورد، في الوقت نفسه، أكثر شفافية بكثير - حول الانبعاثات التي تخلقها في صنع سياراتهم وأهدافهم للحد من تلك الانبعاثات.

أبحاث أرابيسك

أرابيسك هي شركة لإدارة الأصول تستخدم معايير الاستدامة في تخصيص رأس المال.

وفيما يتعلق بانبعاثات الكربون، تتوقع أرابيسك من الشركات الإبلاغ عن جزأين من البيانات:

أرقام محددة ومنفصلة، بالأطنان، لانبعاثات النطاق 1 (المباشر) والنطاق 2 (غير المباشر، المملوك) في جميع عملياتها أهداف واضحة للحد من الكربون.

يجب أن تكون البيانات أيضاً من فترة إعداد التقارير خلال العامين الماضيين حتى يتم اعتبارها في الوقت المناسب بشكل كافٍ.

ويعتقد أرابيسك أن الكشف عن هذه البيانات والأهداف المحددة يسمح لمديري الشركة بمساءلة المساهمين ونشطاء المناخ، فضلاً عن زيادة الوعي بين موظفي الشركة وحثهم على البحث بنشاط عن طرق للحد من الكربون.

كما صنفت أرابيسك، تسلا في مرتبة متأخرة عن فورد وجنرال موتورز - وهما من أشرس المنافسين الأميركيين لشركة تسلا، اللتين نجحتا في بناء نجاحهما على محركات الاحتراق كثيفة الكربون.

وتُظهر تسلا انبعاثات الكربون الخاصة بها في الرسوم البيانية، مما يعني أنها لا تكشف عن الأرقام الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تقدم تفاصيل، مثل انبعاثات النطاق 1 أو النطاق 2، أو النسبة المئوية للعمليات التي تغطيها هذه الرسوم البيانية. علاوة على ذلك، فإن بيانات الشركة ليست في الوقت المناسب: الأرقام الواردة في تقريرها لعام 2019 تخص عام 2017.

وعلى الرغم من أن تسلا لا تكشف عن تفاصيل انبعاثات الكربون الخاصة بها، فقد عطلت اعتماد قطاع السيارات على محركات الاحتراق. كما أن الشركة لا تسعى فقط إلى نقل جزء واحد من صناعة النقل، بل إلى نقل نظام النقل والطاقة بالكامل.

على سبيل المثال، توفر تسلا للشركات وأصحاب المنازل فرصة لتوليد الطاقة الشمسية من خلال الألواح الشمسية وتخزينها في بطارية Powerwall. تدعي تسلا أيضاً أنها تسعى إلى إطالة عمر بطاريتها والتأكد من إعادة تدويرها بشكل مسؤول. ومن اللافت للنظر أنها فتحت أيضاً براءات الاختراع الخاصة بها - وهي خطوة جريئة في صناعة تعمل جاهدة لحماية رأس مالها الفكري من أجل الاستفادة من استثمارات البحث والتطوير.