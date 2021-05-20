بورصة مصر تفرض غرامات على هذه الشركات.. ما السبب؟

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، فرض غرامات مالية على 17 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه يتم سدادها خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

يأتي القرار لعدم التزام هذه الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

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وضمت قائمة الشركات التي طالتها الغرامات شركات "جي أم سي" للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، "بي إي جي" للتجارة والاستثمار، "رواد مصر للاستثمار السياحي"، "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، "غولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي"، "الوادي العالمية للاستثمار والتنمية"، "دايس للملابس الجاهزة".

كما ضمت القائمة شركات "الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف"، "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية"، "جهينة للصناعات الغذائية"، "الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي"، "الأهرام للطباعة والتغليف"،"وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات"، "الأهلي للتنمية والاستثمار"، "نايل سيتي للاستثمار"، "غولدن بيراميدز بلازا"، "أوراسكوم المالية القابضة".

وفي ضوء تأثيرات جائحة كورونا، وحرصاً من إدارة البورصة على مصلحة المساهمين واستمرارية التداولات، قررت إدارة البورصة المصرية منح شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية و"نايل سيتي للاستثمار" مهلة أخيرة حتى نهاية الشهر الحالي لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على 5 شركات، لعدم إرسالها مؤشرات مالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر عام 2020 حتى تاريخه، وهي شركات "غولدن بيراميدز بلازا"، "الأهلي للتنمية والاستثمار"، "جينيال تورز"، "جهينة للصناعات الغذائية".