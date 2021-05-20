رئيس "هيرميس" يوضح للعربية تفاصيل صفقة بنك الاستثمار العربي

أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة كريم عوض، في مقابلة مع "العربية" أن رفع رأسمال بنك الاستثمار العربي إلى 5 مليارات جنيه، سيتم عن طريق ضخ أموال جديدة من قبل "هيرميس القابضة" وكذلك صندوق مصر السيادي، بما يتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد الذي أصدره المركزي المصري في نوفمبر الماضي.

ولفت إلى أن المجموعة المالية هيرميس القابضة ستضخ 2.6 مليار جنيه في زيادة رأسمال، بينما سيضع صندوق مصر السيادي 1.2 مليار جنيه في بنك الاستثمار العربي.

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وردا على سؤال، أوضح أن هذه الصفقة سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمجموعة المالية "هيرميس القابضة".

وأشار إلى أن الهدف من صفقة رفع مساهمة "هيرميس" في بنك الاستثمار العربي، هو ضمن الخطط في تعزيز الشمول المالي ومساعدة المصرف في التوسع نحو التحول الرقمي وإنشاء بنك رقمي مستقبلا، وأيضا رفع نسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر هذه الصفقة هي أول عملية خصخصة في القطاع المصرفي المصري منذ أكثر من 10 سنوات، حيث وافق مجلس الوزراء على صفقة استحواذ تحالف صندوق مصر السيادي مع المجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه.

بذلك ستكون نسبة مساهمة هيرميس 51% في رأسمال بنك الاستثمار العربي، في حين ستبلغ مساهمة صندوق مصر السيادي 25% على أن يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بدأت برنامج بيع حصصها في البنوك في عام 2004.

وفي عام 2006 باعت النسبة الأكبر من رابع أكبر بنوكها، وهو بنك الإسكندرية ، للبنك الإيطالي Sanpaolo IMI المملوك حاليا Banca Intesa.