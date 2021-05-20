كيف ردت الشركات الأميركية على قرار "الكمامات"؟

تباينت ردود أفعال الشركات الأميركية على القرار الأخير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الـCDC بعدم حاجة الملقحين ضد فيروس كورونا ارتداء الكمامات.

وكان الرئيس جو بايدن حث الشعب الأميركي على التطعيم ضد فيروس كورونا، مرحبا بقرار المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الذي قضى بأن الأفراد الملقحين بشكل كامل لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الكمامة في الأماكن الداخلية والخارجية.

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لكن القرار لاقى ردود أفعال متباينة من قطاع الأعمال، وسط تريث بعض الشركات الكبرى في تبنيه لحين اتضاح الصورة.

إذ قررت أكبر شركات العالم "أبل" التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليوني دولار، الإبقاء على سياسة ارتداء الكمامات وكافة إجراءات مكافحة الجائحة، مواصلة تقييم تدابير الصحة والسلامة.

من جانبها، أعلنت ديزني أن الكمامة ستصبح اختيارية في المناطق العامة الخارجية، لكنها لا تزال مطلوبة في جميع المناطق الداخلية ووسائل النقل.

ولمحبي القهوة، أعلنت شركة Starbucks أن الأقنعة للعملاء الذين تم تطعيمهم ستكون اختيارية اعتبارًا من 17 مايو، بينما سيظل الموظفون مطالبين بارتداء الكمامات.

كذلك أعلنت كل من Costco وTrader Joe's وwalmart وTarget، تخليها عن الكمامة.

وقد أوضح عدد من الشركات أن المسؤولية ستقع على العميل من دون حاجته لإظهار برهان على تلقيه اللقاح لعدم ارتداء الكمامة!

ردود فعل الشركات أوحى بعدم اقتناع كامل بقرار CDC، بل اعتبار البعض أنه تسرع في التخلي عن الكمامة للملقحين.

أياً تكن الاعتبارات العلمية فإن ارتداء الكمامة تحوّل إلى جزء من نمط الحياة في الأشهر الماضية، وقد لا يكون التخلي عنها بهذه السهولة في قطاعات الأعمال.