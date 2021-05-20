ملياردير ينصح مستثمري العملات المشفرة بعد انهيار أسعارها

في أعماق عملية بيع استمرت سبعة أيام قضت على ما يقرب من 50% من تقييم سوق العملات المشفرة، قدم الملياردير مايك نوفوغراتز للمستثمرين نصيحته: "تمسكوا بموقفكم".

في مقطع فيديو مدته دقيقتان ونصف الدقيقة أصدرته شركته، Galaxy Digital، قال المؤسس والرئيس التنفيذي إن التقلبات أمر طبيعي.

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وأَضاف نوفوغراتز: "السوق الآن سوف يبدأ في الانكماش لأسابيع، إن لم يكن لشهرين، حيث يعيد بناء الثقة"، وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال إن "التصفية العملاقة" كانت عبارة عن مجموعة من العوامل المتعددة - بدءاً من الانقضاء الأخير للموعد الضريبي الأخير، والذي أدى إلى تأهل بعض حيازات العملات المشفرة إلى مكاسب رأسمالية طويلة الأجل، إلى تصريحات إيلون ماسك التي أثارت غضب الدببة "في إشارة للبائعين" خاصةً تعليقاته حول الأثر البيئي لعملة بيتكوين، بسبب استهلاك الكهرباء.

وأكد نوفوغراتز، على أن التقدم الأساسي الذي يحدث في كل من نظام بيتكوين البيئي، والنظام الإيكولوجي لعملة إيثريوم، والكثير من العملات المشفرة، هو أقصى سرعة تطور لتلك الأصول.

وشدد رئيس Galaxy أيضاً على أن قيمة وراء العملات المشفرة هي التكنولوجيا التي ستحدث ثورة في كيفية نقل الناس للقيمة لبعضهم البعض سواء في التأمين، أو المشتقات، وحتى في البنوك.

وقال نوفوغراتز: "الثورة اللامركزية العظيمة حية وقوية، وتم دفع الثمن في كل مرة انهارت فيه الأسعار والتي دائماً ما عادت بقوة".

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية العالمية إلى 1.35 تريليون دولار يوم الأربعاء، بانخفاض 47% من الذروة الأخيرة البالغة 2.56 تريليون دولار في 12 مايو، وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap.com.