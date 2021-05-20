مستثمرة شهيرة لا تزال تؤمن بـ بيتكوين.. تتوقع قفزة غير مسبوقة!

حافظت كاثي وود على إيمانها بالعملات المشفرة، حتى مع الانخفاض الهائل لعملة بيتكوين الذي قضى على 500 مليار دولار من ذروة القيمة السوقية للعملة.

وأكدت رئيسة Ark Investment Management في مقابلة على قناة "بلومبرغ"، أنها لا تزال تتوقع أن تصل العملة المشفرة إلى سعر 500 ألف دولار.

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وأشارت إلى أنه مع موجة البيع على القطاعات شديدة التقلب في سوق الأسهم وسط مخاوف التضخم، تنخفض عملة بيتكوين أيضاً، حيث تم تداولها في آخر مرة أقل بقليل من 38000 دولار.

وقالت: "نحن نمر بأوقات بحث عن الذات.. نعم، إيماننا مرتفع بنفس الدرجة".

على الرغم من أن إيلون ماسك، خلق بعض التوترات على بيتكوين بسبب تأثيرها البيئي، قالت وود إنه بمجرد دمج مصادر الطاقة المتجددة في تقنية تعدين بيتكوين، كما تتوقع، "سيعود إيلون ويكون جزءاً من هذا النظام البيئي".

وقالت إن التغيير السريع الذي أجراه ماسك في الرأي بشأن أكبر عملة مشفرة، ربما يكون ناتجاً عن معارضة من المساهمين المؤسسيين مثل بلاك روك.

وعلى الرغم من إدانتها طويلة المدى، قد تواجه بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى المزيد من الألم قبل العودة للصعود.

قامت وود باستمرار بشراء أسهم شركة Coinbase Global في الأسبوعين الماضيين، حيث انخفضت أسهم منصة العملات المشفرة إلى ما دون سعر الطرح العام الأولي لشهر أبريل وإلى أدنى مستوى قياسي يوم الأربعاء.

وبفعل التراجعات الأخيرة، التي تلت تصريحات ماسك حول عملية التعدين، وأخرى من الصين تعتبر أن بيتكوين غير صالحة للاستخدام كوسيلة للدفع، تقلصت قيمة أكثر من 7000 عملة مشفرة تتبعها منصة CoinGecko بأكثر من 600 مليار دولار في الأسبوع الماضي، إلى 1.9 تريليون دولار، حيث تراجعت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، بنحو 11% يوم أمس الأربعاء إلى ما دون 40000 دولار.