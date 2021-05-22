طائرات صامتة فائقة السرعة لرجال الأعمال.. هل تدمر المشروع؟

قالت شركة "إيريون كورب" لتطوير الطائرات الأسرع من الصوت التي أسسها الملياردير من تكساس روبرت باس وبدعم من شركة بوينغ، إنها أوقفت عملياتها بعد فشلها في تأمين أموال كافية لبدء بناء الطائرة.

وأضافت إيريون في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني ونشرته "بلومبرغ" الجمعة أن زيادة الاستثمار الضخم اللازم لنقل الطائرة الخاصة AS2 من التصميم إلى الإنتاج كان "تحديًا كبيرًا".

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كانت الشركة قالت في مارس الماضي، إن إنتاج الطائرات الأولى سيبدأ في عام 2023 في مصنع في ملبورن، في فلوريدا مع توقع أول تسليم تجاري في عام 2027.

ينهي الإغلاق طموحات Aerion للمساعدة في إحياء السفر المدني الأسرع من الصوت لأول مرة منذ زوال الكونكورد عام 2003.

كانت الشركة قد جلبت بوينغ، وجنرال إلكتريك لتوريد المحركات وجمعت أكثر من 11 مليار دولار بما في ذلك صفقة حديثة لـ 20 طائرة من NetJets، وهي وحدة تابعة لشركة Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc.

تعرضت شركات صناعة الطيران لضربة قوية بسبب جائحة Covid-19 حيث تجنب الركاب الطيران وتوقفت شركات الطيران عن شراء الطائرات.