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مقعد على رحلة للفضاء بـ 2.2 مليون دولار.. والسعر يتزايد

صاروخ على المنصة للانطلاق للفضاء
صاروخ على المنصة للانطلاق للفضاء
شركات

مقعد على رحلة للفضاء بـ 2.2 مليون دولار.. والسعر يتزايد

رحلة فضائية على متن صواريخ تابعة لمؤسس أمازون جيف بيزوس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وصل سعر التذكرة في مزاد إلى 2.2 مليون دولار للحصول على مقعد في رحلة فضائية لشركة الصواريخ التابعة لمؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.

وذكرت الشركة الأسبوع الماضي، بحسب "بلومبرغ" أن أكثر من 5200 متقدم في المزاد من 136 دولة تنافسوا لركوب رحلة يوم الـ 20 من يوليو المقبل على متن صاروخ نيو شيبرد من شركة بلو أوريغين، وهو أول صاروخ يحمل أشخاصًا تابع للشركة.

كان أعلى عرض للتذكرة قد وصل 1.4 مليون دولار بعد أسبوعين من العروض المختومة. ارتفعت القيمة عندما بدأت Blue Origin في عرض المزايدة على موقعها على الإنترنت قبل المزاد المباشر في 12 يونيو لتحديد الفائز في الرحلة.

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قالت شركة تصنيع الصواريخ، التي تحاول من بين أهداف أخرى، المساعدة في ريادة سياحة الفضاء، إنها جمعت بيانات كافية لتكون جاهزة للخدمة التشغيلية بعد 15 رحلة تجريبية و16 هبوطًا للكبسولة في موقع الإطلاق غرب تكساس الأميركية.

ستأخذ الرحلات، التي تستغرق كل منها 11 دقيقة تقريبًا، السائحين للفضاء فوق 100 كيلومتر (62 ميلًا) إلى الفضاء شبه المداري.

رفضت شركة Blue Origin تحديد عدد الأشخاص الذين سيسافرون في الرحلة الأولية أو ما إذا كانوا موظفين أو عملاء، كما لم تكشف شركة كينت، ومقرها واشنطن، النقاب عن أسعار التذاكر القياسية للرحلات المستقبلية.

ستذهب عائدات المزاد إلى مؤسسة Blue Origin التي تسعى للترويج لتعليم العلوم التقنية والرياضيات.

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