هذا الشعب يتجاهل نصيحة حكومية بعدم السفر ويتدفق على المطارات!

إنهم يتجاهلون نصيحة الحكومة بتجنب السفر إلى دول مدرجة في قائمة المنع الخاصة بـ المملكة المتحدة بسب وباء كوفيد-19، حسبما نقلت صحيفة The Mail on Sunday نقلاً عن مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان آير هولدينغز Ryanair Holdings Plc.

وقال أوليري في مقابلة، إن العائلات تحجز رحلات جوية إلى وجهات محجوبة في انتظار إلغاء التوجيهات الحالية بمجرد وصولهم لقضاء إجازاتهم.

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وأضاف: "يدرك الجميع أن القيود ستزول بحلول نهاية يونيو وحتى يوليو وأغسطس"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وبحسب التقرير، فقد تلقت شركة رايان آير، أكبر شركة خصم في أوروبا، 1.75 مليون حجز لفترة الصيف بحلول يوم الجمعة. وتتوقع شركة الطيران الأيرلندية أن ترتفع أعداد الركاب إلى 90% من مستويات ما قبل كوفيد بحلول سبتمبر، وسيعود السفر الأوروبي إلى طبيعته بحلول الخريف، باستثناء ظهور أي عقبات جديدة بسبب الفيروس.

وقال أوليري لصحيفة Mail يوم الأحد إن رايان آير تخطط أيضاً لشراء مئات الطائرات الجديدة وإضافة مسارات جديدة والتوسع في قواعدها في المطارات منخفضة التكلفة.