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مؤشر سوق دبي يسجل أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ مارس

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سوق دبي المالي
أسواق الخليج

مؤشر سوق دبي يسجل أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ مارس

مؤشر قطاع العقارات يسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019

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دبي - العربية.نت

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بما يصل إلى 1.3%، مرتفعاً لليوم الخامس في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ مارس.

وارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع أسهم العقارات في دبي بنسبة 2.4% يوم الأحد، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2019. ويأتي هذا فيما تتداول الأسهم وسط ارتفاع أسعار العقارات السكنية الذي يرى مورغان ستانلي استمراره لسنوات.

بدوره، قال رئيس إدارة الأصول في شركة ضمان للاستثمار في دبي، علي العدو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن التطعيمات "تساعد كثيراً في إعادة فتح الموضوع من منظور حالة الاستثمار"، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

هذه البيانات تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع نبض السوق الأسواق العالمية هذه البيانات تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

يأتي ذلك، فيما تمتلك الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أسرع برامج التطعيمات على مستوى العالم.

وقال العدو: "ما زلنا متفائلين فيما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة عندما نتحدث الآن عن مراكز التسوق والعقارات وشركات الطيران والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي ما زلنا نركز عليها".

في غضون ذلك، حققت مؤشرات الأسهم في أبو ظبي والكويت مكاسب بينما لم تتغير المؤشرات في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر. كما انخفضت الأسهم العمانية.

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