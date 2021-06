ماسك يساند مجدداً العملات المشفرة.. تغريدات دون رقيب تثير الجدل

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا عن تأييده مجددا للعملات المشفرة على رأسها البتكوين، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية هي بين العملات التقليدية والعملات المشفرة، مؤكدا تأييده للأخيرة.

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021

وارتفعت عملة البتكوين بعد تغريدة إيلون ماسك ليتم تداولها عند أكثر من 38 ألف دولار حتى صباح يوم السبت قبل أن تعاود الهبوط إلى مستويات 35200 دولار.

وتثير تغريدات ماسك الجدل دون رقيب أو حسيب، فما يقوم به إيلون ماسك من تغريدات متناقضة حول العملات المشفرة وخصوصا بيتكوين ودوجكوين تؤثر بشكل كبير في سوق تذبذباته عالية.

وقال إيلون ماسك في 20 ديسمبر الماضي، أن بيتكوين كلمتي الآمنة "Bitcoin is my safe word"، وفي تغريدة أخرى قال "One word: Doge" كلمة واحدة: دوجي.

وكان لهذه الكلمات أثر كبير في دعم المسار الصعودي لـ بتكوين التي ارتفعت من مستويات قاربت 24 ألف دولار لتتجاوز 40 ألف دولار في العاشر من يناير، أما دوجكوين فقد سجلت ارتفاعات خلال الفترة ذاتها بلغت 157%. كما اشترت تسلا في الثامن من فبراير، ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين.

وعادت تصريحات من ماسك لتدعم الأسعار التي ارتفعت من 38 ألف دولار إلى 57 ألف دولار في 22 من فبراير، لكنها وبعد تغريدة أخرى أشارت إلى أن أسعار بتكوين والإيثريوم تبدو مرتفعة "That said, BTC & ETH do seemhigh "، وما لبثت أن هبطت بشكل حاد لتصل إلى مستويات 45 ألف دولار.

وعادت بتكوين بعد ذلك لترتفع تدريجيا وتتجاوز 60 ألف دولار عندها أعلن إيلون ماسك في الرابع والعشرين من مارس أنه يمكن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين ليعطيها زخما " You can now buy a Tesla with Bitcoin"، ويدفعها لتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق في 16 من إبريل مقتربة من 64 ألف دولار ثم عاد وألغى ذلك مؤخرا.

كما أن التغريدة التي أشار بها ماسك إلى الحياة على الكواكب التي عَرفها فيما بعد بأن الحياة ستستمر على المريخ دون الكواكب الأخرى، وغيرها من التغريدات في بداية أبريل تؤكد أن سبيس إكس ستضع عملة دوجكوين على القمر دفعت بجزء كبير من سيولة بتكوين إلى دوجكوين، لتتراجع بتكوين في 26 أبريل إلى 48.5 ألف دولار، فيما ارتفعت دوجكوين 500% خلال الفترة من منتصف أبريل إلى الثامن من مايو لتصل إلى 0.72 دولار.

وحتى وقت عرض برنامج Saturday night حين وصفها ماسك بأنها عملية احتيال وهبطت على إثرها إلى مستويات 0.4 دولار ثم مالبث أن غرد بعدها بأن القمر الصناعي Doge-1 إلى القمر العام المقبل لترتفع على إثر ذلك الدوجكوين وفي نهاية إبريل.

ومع تراجع سعر بتكوين إلى 48.5 ألف دولار غرد بأنه لم يبع أي بيتكون يمتلكها، بل قامت تسلا ببيع 10 في المئة مما تمتلكه وهو ما يتناقض مع التغريدات الحالية التي تشير إلى عدم بيع الشركة أي بتكوين، وإيقاف تسلا عمليات بيع المركبات بالبتكوين بسبب التداعيات البيئية الناجمة عن عمليات التعدين وهو بدء مسيرة هبوط أسواق العملات المشفرة بشكل كبير رغم إشارته بأنه سوق واعد لكنه بحاجة إلى الحذر.

فسواء بالارتفاع أو بالهبوط تؤثر تغريدات ملك التكنولوجيا كما يصف نفسه إيلون ماسك على حركة العملات المشفرة التي ليس لديها جهات تنظيمية أو رقابية تضبطها.