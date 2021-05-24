رد صيني على اتهامات بانتشار "فيروس كورونا" من مختبر ووهان

وجدت المخابرات الأميركية أن ثلاثة باحثين في مختبر في ووهان، الصين، أصيبوا بأعراض كوفيد-19 في نوفمبر 2019 وطلبوا الرعاية في المستشفى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

تأتي أخبار المعلومات، التي قالت الصحيفة إنها وردت في تقرير للمخابرات الأميركية، في الوقت الذي يدعو فيه بعض الخبراء إلى إعادة تقييم ما إذا كان جائحة فيروس كورونا قد نتج عن حادث وقع في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

مادة اعلانية

وقالت الصحيفة إن التفاصيل الجديدة تضاف إلى المعلومات الواردة في صحيفة وقائع صادرة عن وزارة الخارجية في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب. وأضافت أن المسؤولين المطلعين على التقرير لم يتفقوا على قوة الأدلة التي تم العثور عليها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وطرحت إدارة ترمب علناً فكرة تسرب الفيروس من المختبر، مع تبني العديد من المسؤولين رفيعي المستوى لهذه النظرية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قضى فريق من منظمة الصحة العالمية شهراً في ووهان للتحقيق في أصل الفيروس وخلص إلى أن الفيروس على الأرجح انتقل من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان وسيط.

وقالت المجموعة إن حدوث تسرب في المختبر كان "غير محتمل أبداً".

كان معروفاً سابقاً أن بعض الباحثين في مختبر ووهان أصيبوا بالمرض. وفي مارس، قالت ماريون كوبمانز، عالمة الفيروسات الهولندية، لشبكة إن بي سي نيوز إن مرض العاملين في المختبر يمكن أن يعزى إلى الأمراض الموسمية العادية مثل الإنفلونزا.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت أيضاً إنها لا تستطيع الوصول إلى جميع المعلومات الضرورية. وقد دفع ذلك بعض الخبراء إلى توخي الحذر من النتائج والمطالبة بمزيد من التحقيقات في أصل الفيروس، بما في ذلك احتمال تسريبه من مختبر ووهان، الذي يدرس فيروسات كورونا.

يتزامن نوفمبر 2019 مع الوقت الذي يعتقد الخبراء فيه أن فيروس كوفيد-19 بدأ في الانتشار.

فيما نفت الصين باستمرار هروب فيروس كورونا من المختبر. ومع ذلك، لم يصدر المختبر بيانات أولية أو سجلات عن عمله مع فيروسات كورونا في الخفافيش.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي للصحيفة إن إدارة بايدن لا تزال لديها أسئلة حول أصل الفيروس، وإنه يجب التحقيق في النظريات المعقولة.

وقالت المتحدثة "لن نصدر تصريحات تحكم مسبقا دراسة جارية لمنظمة الصحة العالمية حول مصدر السارس- CoV-2". "من حيث السياسة، نحن لا نعلق أبداً على قضايا الاستخبارات".

بدوره، قال مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية التابع للمعهد، يوان تشيمينغ، يوم الاثنين إن تقرير وول ستريت جورنال كان "كذبة كاملة".