بعد أسبوع مروّع للعملات المشفرة.. هل تستعيد بيتكوين زخمها مجدداً؟

من الواضح أن عملتي بيتكوين وإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى مرت بأسبوع مروّع، وعلى الرغم من أنه من الحماقة محاولة التنبؤ إلى أين ستسير الأمور بعد ذلك، إلا أن هناك وجهي تشابه كبيرين بين هذا التطور وما رأيناه في نهاية عام 2017، حين وصلت عملة بيتكوين إلى ذروتها.

وجه الشبه الأول هو أنه تمامًا مثل المرة السابقة، جاءت ذروة "بيتكوين" تقريبًا بعد نقطة تحول رئيسية في القبول المؤسسي.

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وبلغ سعر بيتكوين ذروته هذا العام في 14 أبريل، بسعر أقل بقليل من 65000 دولار. حدث هذا أيضًا في نفس يوم الاكتتاب العام في منصة Coinbase لتداول العملات المشفرة، والذي كان علامة فارقة في هذه الصناعة.

في عام 2017، بلغت عملة بيتكوين ذروتها في 17 ديسمبر، وكانت تلك هي اللحظة بالضبط التي أطلقت فيها بورصة شيكاغو التجارية عقود بيتكوين الآجلة، والتي كانت في ذلك الوقت علامة مؤسسية رئيسية.

التشابه الكبير الآخر هو الطريقة التي تصل بها بيتكوين إلى الذروة أولاً، لتلحق بها أشكال أخرى من العملات البديلة.

بالعودة إلى الدورة الأخيرة، بلغت عملة بيتكوين ذروتها في ديسمبر من عام 2017، لكن العملات الأخرى بلغت ذروتها في يناير.

على سبيل المثال، يمكنك رؤية أن XRP (المعروفة أحيانًا باسم Ripple) قد بلغت ذروتها بالفعل بعد عدة أيام من بدء بيتكوين في الانخفاض.

مرة أخرى، بدت القصة مماثلة، فبينما بلغت عملة بيتكوين ذروتها منذ أكثر من شهر، حققت العملات الأخرى ذروتها بعد عدة أيام.

من الواضح أنه يجب الحرص عند إجراء مقارنات تاريخية. لكن يبدو أن لدورات التشفير بعض الأنماط الخاصة بها، حيث تبدأ بدخول الأشخاص إلى بيتكوين ثم الانتقال إلى البدائل، ثم التأثر بقوة بالتنبيهات في نهاية المطاف حينها تبدأ تجارة بيتكوين في فقدان الزخم، وفق مقال لـ"بلومبرغ".

علاوة على ذلك، هناك أيضًا دورات قبول حيث يبدأ الأشخاص في مجال التمويل التقليدي بالانجذاب نحو العملات المشفرة، ولذا فليس من المستغرب جدًا رؤية أحداث مؤسسية كبيرة مثل إطلاق العقود الآجلة والاكتتابات العامة وما إلى ذلك حول ذروة جديدة.

يذكر أن بيتكوين هوت في تعاملات أمس الأحد إلى 34000 دولار، بحسب بيانات موقع coinmarketcap، وخسرت بيتكوين 6.4%، خلال 24 ساعة، فيما بلغت خسائرها نحو 30%، خلال 7 أيام، فيما تتداول صباح اليوم فوق 35000 دولار.

ويوم الأربعاء الماضي، انخفضت العملة المشفرة الأشهر بيتكوين بنسبة 30٪ لتصل إلى ما يقرب من 30000 دولار في وقت ما من الجلسة، قبل تقليص بعض تلك الخسائر. وفقدت حينها سوق العملات المشفرة بالكامل مئات المليارات من القيمة السوقية في يوم واحد.