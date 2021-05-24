تابعة لـ "هيرميس" تطرح شركة "شيكات على بياض" في الولايات المتحدة

قالت مصادر مطلعة إن شركة "FIM Partners" لإدارة الأصول في الأسواق الناشئة والمبتدئة، التابعة لـ المجموعة المالية هيرميس، تدرس إدراج شركة استحواذ ذات أغراض خاصة SPAC، المعروفة أيضا بشركة الشيكات على بياض، في الولايات المتحدة.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، فإن شركة إدارة الأصول التي تتخذ من دبي مقراً لها تسعى لجمع حوالي 250 مليون دولار لشركة شيكات على بياض. كما كشفت المصادر، أن جيه بي مورغان تشيس وشركاه تعمل مستشاراً للطرح المرتقب.

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ولم تحدد FIM جدولاً زمنياً للطرح، إلا أنه يمكن أن يتأخر بعض الوقت نظراً للاضطراب في سوق الشركات ذات الغرض الخاص خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تأتي خطوة إف أي إم، فيما تباطأت عمليات تسجيل شركات الشيكات البيضاء في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن جمعت 181 مليار دولار في الأرباع الخمسة الماضية، وحتى مع تباطؤ النشاط العام، أصبح سوق SPAC أكثر عالمية، حيث تسعى الشركات من آسيا إلى أوروبا لجمع الأموال لعقد الصفقات.

ويقود إف أي إم بارتنرز، الهادي بن ملوكة، وهو مصرفي سابق في ميريل لينش، كان يدير سابقاً ذراع الاستثمار في الأسواق المبتدئة لمجموعة Duet Group.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، تمتلك الشركة مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وافقت المجموعة المالية هيرميس على شراء حصة في FIM Partners في عام 2017.

وقالت المصادر، إن المناقشات جارية، وليس هناك ما يؤكد من أنها ستؤدي إلى صفقة.

وتعرف شركات الشيكات البيضاء أو SPAC بأنها شركات ليس لديها أي أصول أو أنشطة فعلية إلا أنه يمكن تداول أسهمها، حيث يكون قيد الشركات في البورصات مرهون باستحواذها على أحد الشركات غير المقيدة عبر مبادلة الأسهم خلال مدى زمني محدد وإذا فشلت في إتمام استحواذ خلال تلك الفترة يتم تفكيك الشركة مجدداً وإعادة الأموال إلى المستثمرين.