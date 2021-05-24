كم بلغ حجم التمويل العقاري بمصر في الربع الأول من 2021؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع عدد المستثمرين المستفيدين من التمويل العقاري إلى 1466 مستثمرا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 774 مستثمرا خلال الربع المماثل من عام 2020 بمعدل نمو 89.41%.

ووفق البيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، فقد بلغت قيمة التمويل 1.703 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 687.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 147.79%.

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وأشارت الهيئة في تقريرها الدوري لأداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من عام 2021، إلى استحواذ المستثمرين حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) على نحو نسبة 70.33%، في حين بلغ نصيب ذوي شرائح الدخل الشهري (حتى 2500 جنيه) على نسبة في 20.46% من عدد المستثمرين، خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ نصيب المستثمرين أكبر من 2500-3500 جنيه نسبة 9.21%.

فيما استحوذ المستثمرون حسب فئة مساحة الوحدات (أكبر من 86 مترا مربعا) على أعلى نسبة بلغت 87.93 في الربع الأول من عام 2021 بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالمثل في الفترة المثيلة من العام السابق حيث استحوذ المستثمرون من نفس مساحة الوحدات (أكبر من 86 مترا مربعا) على أعلى نسبة أيضًا بلغت نحو 84.88%.

وبحسب نوع العميل، وزع التمويل العقاري بين 821 مليون جنيه لعميل عادي بنسبة 48.2% خلال الربع الأول من عام 2021، و62.2 مليون جنيه عملاء صناديق بنسبة 3.65%، و820.1 مليون محافظ مشتراة بنسبة 48.15%.