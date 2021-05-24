لهذه الأسباب ترتفع أحجام التداول بأسواق الإمارات

قال المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع أحجام التداول في أسواق الإمارات يعود إلى تحسن تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عام، وارتفاع حجم التطعيم وتراجع الإصابات، وتلك مؤشرات إيجابية أن عودة النشاط الاقتصادي قريبة جداً، ويقود ذلك إلى أداء اقتصادي أفضل.

وأضاف وليد الخطيب، أن معظم الشركات أصدرت نتائجها المالية الفصلية، وبالتالي أصبحت الرؤية واضحة لدى المستثمرين، وبعض النتائج جاءت متوقعة وبعضها غير متوقع، وشركة رئيسية مثل إعمار كانت نتائجها متوقعة.

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وأوضح أنه مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تحسن الأجواء الاقتصادية فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على أداء الشركات، وبالتالي سنشهد نسب نمو جيدة في الأرباع المقبلة إذا سارت الخطة كما هي في التطعيم ضد كورونا، وعدم وجود تداعيات إضافية للجائحة.

وأشار وليد الخطيب، إلى أن تلك العوامل أدت إلى استغلال هذه الفرص عبر تنفيذ عمليات شراء استباقية قد تكون من مؤسسات أو أجانب لتحقيق عوائد جيدة، وقد تلعب الأخبار الإيجابية في الفترة المقبلة دورا في زيادة أحجام التداول وجذب مستثمرين جدد.

ولفت المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إلى أن ارتفاع سهم إعمار للتطوير مقارنة بإعمار مولز، لأن الاهتمام بإعمار للتطوير يعود إلى إمكانية عودة تسليم المشاريع وعمليات البيع وهذا قد يفتح المجال لإلغاء قرار إيقاف المشاريع السابق، وفتح الأجواء والمجال لمشاريع إضافية.

وعن ارتفاعات سوق أبوظبي مؤخراً قال وليد الخطيب، إن أحجام وقيم التداول في سوق أبوظبي ارتفعت خلال الفترة الماضية ولا تزال، حيث هناك نوع من صناعة السوق، وبعض الأسهم مثل العالمية القابضة سجلت أعلى أحجام التداول دون تغيير في السعر، وهذا نوع من صناعة استقرار السعر لبعض الأسهم مع وجود حالة إيجابية للشراء.

وأضاف الخطيب أن نهج الاستثمار في سوق أبوظبي اختلف كلياً وأصبح هناك استثمارات استراتيجية وصناعة سوق بالإضافة إلى وضع غير مكشوف للمضاربين وبالتالي يشهد السوق حجم إقبال قوي.

وعن توجه "القابضة ADQ"، قال إن "القابضة" تنفذ مؤخراً عدة استحواذات منها الاستحواذ على شركة "أسماك"، وتحويل اسمها، والدخول في شراكة استراتيجية معها، وكذلك شركات "أركان وأبوظبي للسفن وأغذية"، وهناك حالة قوية في الاستحواذات من جانب "القابضة"، بعد تغيير استراتيجية "القابضة" الممثلة لحكومة أبوظبي، وأصبح الوضع مختلف عن السابق، والعديد من الشركات المدرجة الصغيرة مستهدفة بالاستحواذ من "القابضة" ويندرج ذلك تحت تغيير الاستراتيجية العامة لسوق أبوظبي وتوجه الحكومة فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة.