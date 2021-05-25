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التشخيص المتكاملة للعربية: قرض التمويل الدولية يدعم الأداء بالأسواق الحالية والجديدة

البورصة المصرية

التشخيص المتكاملة للعربية: قرض التمويل الدولية يدعم الأداء بالأسواق الحالية والجديدة

حصلت على قرض بقيمة 45 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، الدكتورة هند الشربيني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الشركة تمتد في مصر والأردن والسودان ونيجيريا، وحصلت على قرض بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهو خطوة جيدة للأسواق العاملة بها الشركة والأسواق الجديدة المزمع التوسع فيها.

وأضافت أن القرض مدته 8 سنوات بفائدة غير معلنة، وتأتي تلك الحزمة التمويلية في إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتلبية الطلب ومساعدة الحكومات على تحقيق هدفها في التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت أن الشركة تجري التشخيص والتحاليل لجميع أنواع فيروس كوفيد-19، في جميع الأسواق العاملة بها.

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وأشارت إلى بدء تداول أسهم الشركة العادية في بورصة مصر، مع الالتزام بجميع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، بنسبة تداول حر 5% ما يعادل 30 مليون سهم، وهي الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في بورصتي لندن ومصر.

وأوضحت أن "التشخيص المتكاملة" لم تعلن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، لكنها حققت نتائج جيدة في العام المالي الماضي بإيرادات نحو 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية 19%.

وتوقعت الدكتورة هند الشربيني، استمرار الأداء القوي في 2021 نتيجة التوسعات وزيادة الفروع، بالإضافة لنموذج أعمال الشركة المبني على كل ما هو حديث وخطة للنمو المستقبلي يدعمها الأداء المالي القوي و880 مليون جنيه أرصدة نقدية.

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