جارتنر: 60% من المديرين التنفيذيين يتوقعون طفرة مقبلة للأسواق

رجح 60% من الرؤساء وكبار المدريرين التنفيذيين المستطلعة آراؤهم بدراسة مؤسسة "جارتنر" للأبحاث، أن تسجل الأسواق طفرة خلال الفترة المقبلة مقابل 40% توقعوا أن تشهد الأسواق حالة من الركود خلال العامين 2021 و2022.

وتوقع معظم المشاركين أن تستعيد - أو ربما تتجاوز - الأسواق مستويات عائدات عام 2019 خلال العام الجاري.

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وجاءت التوقعات في استطلاع المديريين التنفيذيين للتعافي الاقتصادي من مؤسسة "جارتنر" للأبحاث كالتالي: -

- 60 % من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون حدوث طفرة اقتصادية بالعامين المقبلين.

- 35 % من الرؤساء التنفيذيين توقّعوا استعادة عائدات 2019 أو تجاوزها بداية 2021.

- "الرقمنة" ثاني أهم أولويات الرؤساء التنفيذيين.

- أبدى الرؤساء التنفيذيون عزمهم زيادة استثماراتهم في "الإمكانيات الرقمية" في 2021.

- يفكر الرؤساء التنفيذيون بعمليات الاستحواذ والاندماج بزيادة 75% عن 2020.

- 80 % من الرؤساء التنفيذيين توقعوا اعتماد العمل المكتبي وعن بعد بجانب تعبيرهم عن مخاوف من استمرار القيود في السياحة والسفر.

- 39 % من الرؤساء التنفيذيين يقولون بأن اتخاذ مواقف فاعلة على صعيد قضايا الاستدامة والعدالة الاجتماعية أمر إيجابي بالنسبة لأعمالهم التجارية.

- 45 % من الرؤساء التنفيذيين أشاروا إلى أن إجراءات التعامل مع التغييرات المناخية تنعكس بتأثيرات واضحة على أعمالهم.