هوليهان لوكي للعربية: "الإمارات ريت" حصل على موافقة عدد من حاملي الصكوك

قال عضو مجلس إدارة هوليهان لوكي في الشرق الأوسط، عبد الوهاب الحلبي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الإمارات ريت حصل على عدة ردود من حملة الصكوك على العرض المطروح، رافضاً الإفصاح عن النسبة وقال إنها "نسبة لا بأس بها".

ولا يمكن القول بأن غالبية حملة الصكوك وافقوا على الشروط الجديدة.

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تعمل شركة هوليهان لوكي في الشرق الأوسط كمستشار لشركة الإمارات ريت، وعرضت "الإمارات ريت" الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة، قيمتها 400 مليون دولار، بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، والتي تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وأضاف عبد الوهاب الحلبي، أنه حالياً يوجد حافز عند موافقة حملة الصكوك على العرض خلال فترة معينة وهو رسم زيادة 1% من القيمة الاسمية للصكوك الحاملين لها.

وأوضح أن الصكوك الحالية تنتهي بنهاية 2022، والطلب الآن مدها إلى 2024.

وذكر عضو مجلس إدارة هوليهان لوكي في الشرق الأوسط، أن تقرير "فيتش" عن "الإمارات ريت" قال إنه إذا وافق حاملو الصكوك على العرض فإن الشركة لديها السيولة الكافية لدفع الأرباح في شهر يونيو ووضع الصندوق بدأ يتحسن، والأهم إعادة هيكلة القرض بنهاية 2022.

وأشار إلى أن الصندوق في 2020 حقق دخلا صافيا قيمته 29 مليون دولار، قبل التمويل، والصندوق لديه السيولة والأصول الكافية لسداد ربح الصكوك في شهر يونيو.

وأضاف أن السوق تحسن عن 2020 وظهر هذا التحسن في الفترة الأخيرة، ورفض الاقتراح لا يعني أن الصندوق لن يسدد المطلوبات عليه لكن الأهم أن العرض الحالي غرضه تعزيز الصكوك لأنها غير مضمونة، وقررت الشركة العرض على حاملي الصكوك لكي تعزز مكانتهم وتزيد القيمة الاسمية إلى أكثر نسبة محتملة.

وعن ما تردد بشأن التقييمات المرتفعة للأصول، قال عبد الوهاب الحلبي، إنه لم يكن هناك أي تبرير لشكاوى البعض بشأن ارتفاع التقييمات في وسائل الإعلام، ويجري تقييم الأصول من شركات عالمية، وهيئة سوق المال الإماراتية حققت في الموضوع، و"الإمارات ريت" لا تُقيم أصولها بنفسها بل مقيمين عالميين ورأي مراجع الحسابات.

وأوضح أن "الإمارات ريت" انخفضت قيمتها في السنة الأخيرة ضمن هبوط السوق، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا، ومعالجة إمارة دبي لتداعيات الجائحة تشير إلى مستقبل جيد للعقار في الإمارات.