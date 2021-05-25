"جلف كرافت" الإماراتية للعربية: مفاوضات مع شريك محلي للتوسع في السعودية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، الإماراتية، محمد الشعالي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تجري مباحثات للتوسع في السوق السعودية مع شريك محلي.

وأضاف الشعالي أن السوق السعودي من الأسواق المهمة جدا للشركة، وفي السنة الخامسة من بداية إنتاجها كان السوق السعودي هدف ومقصد لها، لاسيما في بيع القوارب، ومع بدء صناعة اليخوت أصبح السوق السعودي مهم في تسويق اليخوت سواء لملاك سعوديين أو أجانب في المملكة.

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وقال رئيس "جلف كرافت"، إن الشركة تتفاوض مع جهات معينة في السعودية للتوسع عن طريق التصنيع في المملكة والتسويق للداخل والتصدير للخارج.

وتابع: "نأمل خلال فترة قريبة الإعلان عن اتفاق بدء عمل "جلف كرافت السعودية" كمشروع واستثمارات كبيرة من الشركة والشريك السعودي، مشيراً إلى أن السعودية تتمتع بشواطئ غير موجودة في أي مكان بالعالم.

من جانب آخر قال الشعالي إنه على الرغم من تأثر قطاع القوارب واليخوت بجائحة كورونا إلا أن الربع الأول من 2021 عوض ضَعفَ الطلب خلال السنوات الثلاث الماضية.

بحسب بيانات سابقة، فإن "جلف كرافت"، حتى عام 2019، أنتجت أكثر من 10000 قارب و500 يخت منذ نشأتها، وتصنع "جلف كرافت" نحو 30 إلى 40 يختاً سنويا و200 إلى 300 قارب في 3 مصانع تابعة لها في أم القيوين وعجمان وجزر المالديف.