بايدن يختار سفير أميركا في إسرائيل من أروقة "وول ستريت"

قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتعيين توماس نيدس، الدبلوماسي المخضرم والمدير التنفيذي في وول ستريت، ليصبح السفير القادم إلى إسرائيل، بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على الأمر لشبكة CNBC.

ولم يتضح على الفور متى يعتزم البيت الأبيض إعلان التعيين، فيما رفض البيت الأبيض طلب CNBC للتعليق، كما لم يرد مورغان ستانلي على طلب مماثل.

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وإذا تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، فإن نيدس، نائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس باراك أوباما والمسؤول التنفيذي الحالي في مورغان ستانلي، سيكون لديه حقيبة مليئة بالتحديات تنتظره.

ونيدس، الذي كان من المتوقع أن يحصل على منصب في إدارة بايدن، هو نائب رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي، حيث يركز على العملاء العالميين للشركة. كما أنه كان داعماً مالياً قوياً للعديد من الديمقراطيين الذين ترشحوا للرئاسة في عام 2020، بما في ذلك بايدن، وفقاً لمركز السياسة المستجيبة غير الحزبي.

وقبل انضمامه إلى وول ستريت، كان نيدس نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، حيث كان مستشاراً مقرباً لوزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون. وغالباً ما يركز أولئك الذين يشغلون هذا المنصب على المساعدات الخارجية الأميركية والقضايا الدبلوماسية في الخارج.

يأتي ذلك، فيما اتفقت إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على وقف مؤقت لإطلاق النار بعد 11 يوماً من الهجمات في قطاع غزة وإسرائيل. وفي محاولة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، طلب بايدن من كبير الدبلوماسيين في البلاد زيارة المنطقة.

وغادر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين. وسيتوجه إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان حتى الخميس، ويلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ومسؤولين كبار آخرين.