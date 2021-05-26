وزير السياحة المصري للعربية: استقبلنا 525 ألف سائح من أكثر من 20 دولة في أبريل

قال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، إن بلاده تشهد زيادة تدريجية في أعداد السياح الوافدين إليها، وأيضا الوجهات المصدرة للسياح في ارتفاع أيضا.

وأضاف في حديثه مع العربية أن مصر استقبلت خلال شهر أبريل الماضي نحو 525 ألف سائح من أكثر من 20 دولة.

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وأشار عناني إلى أن بلاده استغلت الفترة التي جرى فيها الإغلاق في تدريب العاملين في القطاع وإعداد ضوابط جديدة للقطاع لمواجهة كورونا.

وتابع: "منذ استئناف السياحة لم نغلق (أي منشأة) وأعداد السياح يزداد تدريجيا والدول المصدرة للسياحة إلى مصر يزيد".

وأشار إلى أن زيادة أعداد السائحين تبرهن على ثقة الدول المصدرة في المنتجعات السياحية المصرية لأنها تلتزم بإجراءات احترازية جادة.

وذكر عناني أنه من الصعب التنبؤ بتوقيت عودة مؤشرات السياحة إلى مستويات عام 2019 ما قبل الجائحة، خاصة أن هذا الأمر لا يعتمد على مصر، ولكنه يعتمد أكثر على الأسواق المصدرة للسياحة.

وتابع: "60% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي من أوروبا.. نستغرب إدراج بعض المنتجعات السياحية المصرية ضمن المناطق الحمراء من قبل بعض الدول الأوروبية على الرغم من أن عدد الإصابات بكورونا في هذه المناطق لا تتعدى اليد الواحدة في الوقت الذي كانت تسجل فيه منتجعات أخرى إصابات بالآلاف ومدرجة أيضا ضمن المنطقة الحمراء".

وطالب عناني بوضع معايير واحدة لإدراج المناطق حتى نتفهم الموقف.

وعن انتقاد وزير السياحة السعودية، أحمد الخطيب للاتحاد الأوروبي على خلفية تطويره بروتوكولا للسفر بشكل منفرد لموسم الصيف المقبل، بدون التنسيق مع الدول الأخرى، قال العناني إن كل منطقة تبحث عن أولوياتها هي، وبعض المناطق تحاول منع خروج السائحين منها لإنعاش السياحة لديها من خلال المقيمين بها قبل التصدير الخارجي، مؤكدا على ضرورة وجود ضوابط متفق عليها، لسهولة وتيسير تنقل المسافرين بين الدول.

وأكد على ضرورة وجود ضوابط موحدة وبروتوكول موحد لعودة النشاط السياحي الهام للاقتصاد العالمي.