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بريطانيا تتخذ قراراً هاماً بشأن بيتكوين

بيتكوين لندن
إعلان بيتكوين في مترو لندن
بيتكوين

بريطانيا تتخذ قراراً هاماً بشأن بيتكوين

هيئة رقابية: الحملة استهدفت المبتدئين بشكل مضلل وغير مسؤول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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حظرت بريطانيا حملة إعلانية تحمل رسالة للجمهور تقول "حان وقت شراء بيتكوين"، بعد أن قضت هيئة مراقبة الإعلانات بأنها "غير مسؤولة ومضللة".

وظهرت الحملة رفيعة المستوى، بكثافة في جميع أنحاء مترو أنفاق لندن وشبكة حافلات العاصمة منذ ديسمبر، تم تشغيلها مع شعار "إذا كنت ترى عملات بيتكوين تحت الأرض، فقد حان الوقت للشراء".

تأتي خطوة هيئة معايير الإعلان ASA لحظر الإعلانات بعد أسبوع من انخفاض سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تصل إلى 30% في اليوم - إلى نصف المستويات القياسية التي تجاوزت 64 ألف دولار (45256 جنيهاً إسترلينياً) التي وصلت إليها في منتصف أبريل - بعد حملة الحكومة الصينية على استخدام البنوك للعملات المشفرة.

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وتلقت ASA شكاوى من أن الإعلانات فشلت في توضيح المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار والتداول في عملة بيتكوين، وهي عملة غير منظمة في المملكة المتحدة، وبالتالي كانت مضللة. كما تلقت هيئة الرقابة شكوى من أن الإعلانات "استغلت قلة خبرة المستهلكين أو سذاجتهم".

وفي حكمها ضد بورصة العملات المشفرة لونو، التي تعد جزءاً من مجموعة تمتلك أيضاً CoinDesk، قالت هيئة مراقبة الإعلانات إن اختيار عرض الإعلانات في مترو الأنفاق والحافلات في لندن يعني استهداف المبتدئين الماليين.

وقالت ASA إن بساطة عبارة "حان وقت الشراء" أعطت انطباعاً بأن استثمار بيتكوين كان مباشراً ويمكن الوصول إليه.

وأضافت: "لقد فهمنا أن استثمار بيتكوين كان معقداً ومتقلباً ويمكن أن يعرض المستثمرين للخسائر". "هذا يتناقض مع الإعلان، ومن المحتمل أن يكون الجمهور الذي خاطبته، الجمهور العام، قليل الخبرة في فهم العملات المشفرة".

من جانبها، قالت لونو إنها ستظهر "تحذيراً مناسباً من المخاطر" في الحملات المستقبلية.

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